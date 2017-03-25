«Локомотиву» осталось верить в удачу

Как обыграть такой СКА? Если найдете человека, который знает ответ, то напишите. Мы пока не знаем. Санкт-петербуржцы еще ни разу в нынешнем плей-офф, если не брать пары матчей с павшим духом «Витязем», не выглядели командой, с первой и до последней секунды отработавшей на все 100 процентов. Временами кажется, что петербуржцы уязвимы и вот-вот дадут слабину. Это впечатление моментально проходит, стоит СКА взяться за ум. Есть еще смельчаки, искренне верующие в то, что в потенциальном финале «Магнитка» с Мозякиным и Ли найдет способ справиться с фаворитом из Санкт-Петербурга. СКА, не исключено, все-таки останется без Кубка Гагарина — отдать под такую вероятность несколько процентов можно. Произойдет это сенсация национального масштаба только в том случае, если армейцы проиграют сами себе. Запас прочности у них колоссальный. Нет Дацюка и Войнова — не проблема. Не идет игра у Гусева с Дадоновым — не беда, найдутся люди в третьем-четвертом звеньях типа Плотникова и Широкова. «Привозит» оборона — спасет Коскинен, а если запустит «бабочку» он сам — на помощь придут полевые.

Хоккей КХЛ 2016-2017 Финалы конференций, 25.03.2017, 17:00 4:1 СКА Локомотив

«Локомотив», кажется, не мог быть лучше. Он удивил. Исключительно в приятном смысле. Драматичное поражение в первой игре было начисто вычеркнуто из памяти, нисколько не сказавшись на моральном состоянии команды. В этом наглядно убеждали действия ярославцев в первом периоде. СКА со всеми своим звездами был смят и задавлен. «Локомотив» доминировал, словно речь шла о сопернике уровня рижского «Динамо» или новокузнецкого «Металлурга». Столько времени за один период в зоне санкт-петербуржцев, кажется, не проводил в нынешнем сезоне никто. Звено Шипачева было закрыто практически наглухо, что вообще большая редкость. Вратарь хозяев Коскинен совершил сэйв года, в падении клюшкой вытащив шайбу из-под перекладины после броска Мосалева. Даже эти чудеса не отменили того факта, что на перерыв СКА ушел в роли проигрывающего абсолютно по делу.

Жизнь в умирающую было команду в начале второго периода вдохнул фирменным щелчком в большинстве Илья Ковальчук. Видно, что ему приходится тяжело без грамотного распасовщика, и многое приходится делать самому. Отдушину он находит в численном преимуществе. Причем на этот раз к арбитрам не может быть претензий. Они сработали почти идеально, не убив свистками встречу, пролетевшую на одном дыхании.

Гости еще могли остаться в игре. И тут в дело вмешалась мистика. В первом матче «Локомотив» похоронил отправленный им же по ходу сезона на мороз шведский защитник Патрик Херсли, ставший автором победной шайбы и набравший четыре очка. Во второй встрече главным действующим лицом стал еще один бывший игрок ярославцев — нападающий Сергей Плотников. Он забросил потрясающе красивую и одновременно важную шайбу на исходе второго периода. Хотя в нынешнем плей-офф по большому счету ранее не блистал. После этого момента команда Алексея Кудашова собраться уже не смогла. Но разве его игроков можно в чем-то обвинить? Теперь в третьем матче, если в состав СКА снова вернется еще один экс-защитник «Локомотива» Егор Яковлев, то и под него надо готовить специальную схему по нейтрализации. А если серьезно, то ярославцам сложно будет изобрести что-то принципиально новое. Остается надеться разве что на характер и удачу. В игровом плане они выжимают из себя все и даже больше.

Михаил ЗИСЛИС.