«Локомотиву» осталось верить в удачу
Ярославцы забыли поражение в предыдущем матче серии, но их сверхусилий все равно не хватило для победы.
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Видимо, что-то случилось...
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Как обыграть такой СКА? Если найдете человека, который знает ответ, то напишите. Мы пока не знаем.
«Локомотив», кажется, не мог быть лучше. Он удивил. Исключительно в приятном смысле. Драматичное поражение в первой игре было начисто вычеркнуто из памяти, нисколько не сказавшись на моральном состоянии команды. В этом наглядно убеждали действия ярославцев в первом периоде. СКА со всеми своим звездами был смят и задавлен. «Локомотив» доминировал, словно речь шла о сопернике уровня рижского «Динамо» или новокузнецкого «Металлурга». Столько времени за один период в зоне
Жизнь в умирающую было команду в начале второго периода вдохнул фирменным щелчком в большинстве Илья Ковальчук. Видно, что ему приходится тяжело без грамотного распасовщика, и многое приходится делать самому. Отдушину он находит в численном преимуществе. Причем на этот раз к арбитрам не может быть претензий. Они сработали почти идеально, не убив свистками встречу, пролетевшую на одном дыхании.
Гости еще могли остаться в игре. И тут в дело вмешалась мистика. В первом матче «Локомотив» похоронил отправленный им же по ходу сезона на мороз шведский защитник Патрик Херсли, ставший автором победной шайбы и набравший четыре очка. Во второй встрече главным действующим лицом стал еще один бывший игрок ярославцев — нападающий Сергей Плотников. Он забросил потрясающе красивую и одновременно важную шайбу на исходе второго периода. Хотя в нынешнем
Михаил ЗИСЛИС.
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