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25 марта 2017, 20:20 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Знарок: Защитник СКА Войнов не сыграет в плей-офф КХЛ с «Локомотивом» в Ярославле

С. -ПЕТЕРБУРГ, 25 мар — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Главный тренер петербургского СКА Олег Знарок заявил, что защитник клуба Вячеслав Войнов не сыграет с ярославским «Локомотивом» в гостях в серии полуфинала плей-офф КХЛ.

<em>С. -ПЕТЕРБУРГ 25 <span class=error>мар</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Тарас <span class=error>Барабаш</span>. </em>Главный тренер петербургского <span class=error>СКА</span> Олег <span class=error>Знарок</span> заявил что защитник клуба Вячеслав <span class=error>Войнов</span> не сыграет с ярославским Локомотивом в гостях в серии полуфинала <nobr>плей-офф</nobr> <span class=error>КХЛ</span>. Увеличить
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В субботу СКА обыграл «Локомотив» во втором матче финальной серии Западной конференции КХЛ со счетом 4:1. Счет в серии до четырех побед стал 2−0. Следующие два матча пройдут в Ярославле. Ранее Войнов, который не играл в плей-офф КХЛ в этом сезоне, ездил на обследование в Германию.

«Сыграет ли Войнов в Ярославле? Нет, не появится», — сказал Знарок журналистам.

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СКА обыграл «Локомотив» во втором матче серии ½ финала плей-офф КХЛ

СКА обыграл «Локомотив» во втором матче серии ½ финала плей-офф КХЛ

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Санкт-петербургский СКА одержал победу над ярославским «Локомотивом» со счетом 4:1 во втором матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге.
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