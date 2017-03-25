Знарок: Защитник СКА Войнов не сыграет в плей-офф КХЛ с «Локомотивом» в Ярославле
С. -ПЕТЕРБУРГ, 25 мар —
Р-Спорт, Тарас Барабаш. Главный тренер петербургского СКА Олег Знарок заявил, что защитник клуба Вячеслав Войнов не сыграет с ярославским «Локомотивом» в гостях в серии полуфинала плей-офф КХЛ.
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В субботу СКА обыграл «Локомотив» во втором матче финальной серии Западной конференции КХЛ со счетом 4:1. Счет в серии до четырех побед стал 2−0. Следующие два матча пройдут в Ярославле. Ранее Войнов, который не играл в
«Сыграет ли Войнов в Ярославле? Нет, не появится», — сказал Знарок журналистам.
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