Знарок: Защитник СКА Войнов не сыграет в плей-офф КХЛ с «Локомотивом» в Ярославле

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В субботу СКА обыграл «Локомотив» во втором матче финальной серии Западной конференции КХЛ со счетом 4:1. Счет в серии до четырех побед стал 2−0. Следующие два матча пройдут в Ярославле. Ранее Войнов, который не играл в плей-офф КХЛ в этом сезоне, ездил на обследование в Германию.

«Сыграет ли Войнов в Ярославле? Нет, не появится», — сказал Знарок журналистам.