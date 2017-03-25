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25 марта 2017, 19:26 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

СКА обыграл «Локомотив» во втором матче серии ½ финала плей-офф КХЛ

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Санкт-петербургский СКА одержал победу над ярославским «Локомотивом» со счетом 4:1 во втором матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

Счет в серии до четырех побед стал 2−0 в пользу <span class=error>СКА</span>. Увеличить
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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Илья Ковальчук (21-я минута), Сергей Плотников (40, 54), Николай Прохоркин (52). У проигравших отличился Дмитрий Лугин (18). Ковальчук забросил свою 150-ю шайбу в чемпионатах России и набрал 350-е очко в первенствах страны.

Счет в серии до четырех побед стал 2−0 в пользу СКА. Следующий матч пройдет 27 марта в Ярославле.

25.03.2017 17:00 Плей-офф: Финалы конференций Ледовый дворец
СКА 4:1 Локомотив
(0:1, 2:0, 2:0)
Главные тренеры
Олег Знарок Алексей Кудашов
Вратари
Микко Коскинен Александр Судницин
1-й период
08:40 Патрик Херсли
17:01 Александр Хохлачев
Дмитрий Лугин (А. Локтионов, Е. Аверин) 17:12
Стаффан Кронвалль 19:22
2-й период
20:56 Илья Ковальчук (Н. Гусев, В. Шипачев)
Петри Контиола 22:01
35:17 Сергей Плотников
39:01 Вадим Шипачев
Дмитрий Лугин 39:01
39:40 Сергей Плотников (Н. Прохоркин, Ан. Зубарев)
3-й период
51:05 Николай Прохоркин (С. Плотников, С. Широков)
53:45 Сергей Плотников (С. Широков, Н. Прохоркин)
Статистика
8 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Алексей Раводин (Москва, Россия)
Главный судья Михаил Бутурлин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
СКА
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