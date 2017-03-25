СКА обыграл «Локомотив» во втором матче серии ½ финала плей-офф КХЛ

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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Илья Ковальчук (21-я минута), Сергей Плотников (40, 54), Николай Прохоркин (52). У проигравших отличился Дмитрий Лугин (18). Ковальчук забросил свою 150-ю шайбу в чемпионатах России и набрал 350-е очко в первенствах страны.

Счет в серии до четырех побед стал 2−0 в пользу СКА. Следующий матч пройдет 27 марта в Ярославле.