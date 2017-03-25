СКА обыграл «Локомотив» во втором матче серии ½ финала плей-офф КХЛ
МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/.
Санкт-петербургский СКА одержал победу над ярославским «Локомотивом» со счетом 4:1 во втором матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге.
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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Илья Ковальчук (21-я минута), Сергей Плотников (40, 54), Николай Прохоркин (52). У проигравших отличился Дмитрий Лугин (18). Ковальчук забросил свою 150-ю шайбу в чемпионатах России и набрал 350-е очко в первенствах страны.
Счет в серии до четырех побед стал 2−0 в пользу СКА. Следующий матч пройдет 27 марта в Ярославле.
Главные тренеры
|Олег Знарок
|Алексей Кудашов
Вратари
|Микко Коскинен
|Александр Судницин
|1-й период
|08:40
|Патрик Херсли
|17:01
|Александр Хохлачев
|Дмитрий Лугин (А. Локтионов, Е. Аверин)
|17:12
|Стаффан Кронвалль
|19:22
|2-й период
|20:56
|Илья Ковальчук (Н. Гусев, В. Шипачев)
|Петри Контиола
|22:01
|35:17
|Сергей Плотников
|39:01
|Вадим Шипачев
|Дмитрий Лугин
|39:01
|39:40
|Сергей Плотников (Н. Прохоркин, Ан. Зубарев)
|3-й период
|51:05
|Николай Прохоркин (С. Плотников, С. Широков)
|53:45
|Сергей Плотников (С. Широков, Н. Прохоркин)
Статистика
|8
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Алексей Раводин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Михаил Бутурлин (Москва, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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