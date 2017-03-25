Чернышенко: КХЛ рассматривает ряд заявок, вступить в лигу хотят клубы Европы, Азии
МОСКВА, 25 мар —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) рассматривает несколько заявок от новых клубов, желание стать участниками чемпионата КХЛ выражают как европейские, так и азиатские команды, заявил агентству «Р-Спорт» президент лиги Дмитрий Чернышенко.
КХЛ была создана в 2008 году. В девятом чемпионате КХЛ (сезон-2016/17) приняли участие 29 клубов из России, Белоруссии, Казахстана, Китая, Латвии, Словакии, Финляндии и Хорватии.
«КХЛ — сильнейшая лига на евразийском континенте, успешный в спортивном, финансовом, организационном и других аспектах проект. Сейчас мы рассматриваем несколько заявок от новых клубов. Желание стать участниками чемпионата КХЛ выражают как европейские, так и азиатские клубы. Главным критерием является уровень мастерства игроков и финансовая устойчивость. Данные требования предусмотрены стратегией развития лиги», — заявил Чернышенко.
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