Чернышенко: Клубы КХЛ не намерены играть в Лиге чемпионов ни на одной из стадий турнира
МОСКВА, 25 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) не намерены участвовать в Лиге чемпионов ни на одной из стадий соревнований. Об этом сообщил президент КХЛ Дмитрий Чернышенко, чьи слова приводит
пресс-служба лиги.
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«Вызывает недоумение то, что руководство Лиги чемпионов продолжает заявлять о готовности включить клубы КХЛ в число участников своего турнира, обещая им льготы. Это лишь создает ненужный ажиотаж и вопросы у СМИ, несмотря на то, что КХЛ уже неоднократно озвучивала свою позицию по этому вопросу, — сказал Чернышенко. — Участие в Лиге чемпионов не принесет большой пользы КХЛ и станет дополнительной нагрузкой. Клубы КХЛ не намерены участвовать в Лиге чемпионов ни на какой из стадий данного турнира».
Он также добавил, что лига рассматривает заявки вступление от новых клубов, включая европейские и азиатские.
«КХЛ — сильнейшая лига на евразийском континенте, успешный в спортивном, финансовом, организационном и других аспектах проект. Сейчас мы рассматриваем несколько заявок от новых клубов, — сказал Чернышенко. — Желание стать участниками чемпионата КХЛ выражают как европейские, так и азиатские клубы. Главным критерием является уровень мастерства игроков и финансовая устойчивость — данные требования предусмотрены стратегией развития лиги».
В настоящее время в КХЛ выступают семь иностранных клубов.
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