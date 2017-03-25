Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29202432/
25 марта 2017, 19:17 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Чернышенко: Клубы КХЛ не намерены играть в Лиге чемпионов ни на одной из стадий турнира

МОСКВА, 25 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) не намерены участвовать в Лиге чемпионов ни на одной из стадий соревнований. Об этом сообщил президент КХЛ Дмитрий Чернышенко, чьи слова приводит пресс-служба лиги.

Президент КХЛ заявил что участие в Лиге чемпионов не принесет большой пользы лиге и станет дополнительной нагрузкой. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Вызывает недоумение то, что руководство Лиги чемпионов продолжает заявлять о готовности включить клубы КХЛ в число участников своего турнира, обещая им льготы. Это лишь создает ненужный ажиотаж и вопросы у СМИ, несмотря на то, что КХЛ уже неоднократно озвучивала свою позицию по этому вопросу, — сказал Чернышенко. — Участие в Лиге чемпионов не принесет большой пользы КХЛ и станет дополнительной нагрузкой. Клубы КХЛ не намерены участвовать в Лиге чемпионов ни на какой из стадий данного турнира».

Он также добавил, что лига рассматривает заявки вступление от новых клубов, включая европейские и азиатские.

«КХЛ — сильнейшая лига на евразийском континенте, успешный в спортивном, финансовом, организационном и других аспектах проект. Сейчас мы рассматриваем несколько заявок от новых клубов, — сказал Чернышенко. — Желание стать участниками чемпионата КХЛ выражают как европейские, так и азиатские клубы. Главным критерием является уровень мастерства игроков и финансовая устойчивость — данные требования предусмотрены стратегией развития лиги».

В настоящее время в КХЛ выступают семь иностранных клубов.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Знарок: Защитник СКА Войнов не сыграет в плей-офф КХЛ с «Локомотивом» в Ярославле

Знарок: Защитник СКА Войнов не сыграет в плей-офф КХЛ с «Локомотивом» в Ярославле

С. -ПЕТЕРБУРГ, 25 мар — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Главный тренер петербургского СКА Олег Знарок заявил, что защитник клуба Вячеслав Войнов не сыграет с ярославским «Локомотивом» в гостях в серии полуфинала плей-офф КХЛ.
Еще 7 новостей  Все новости
25 марта

СКА обыграл "Локомотив" во втором матче серии 1/2 финала плей-офф КХЛ

Чернышенко: клубы КХЛ не намерены играть в Лиге чемпионов ни на одной из стадий турнира

Смирнов: российские спортсмены показали себя настоящими героями на Специальной олимпиаде