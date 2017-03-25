Буре: Поразительно, как Мозякин и Зарипов адаптируются к возрасту

«Металлург» в воскресенье проведет в Магнитогорске второй матч серии финала Восточной конференции КХЛ до четырех побед против казанского «Ак Барса». Магнитогорцы победили в первом матче со счетом 2:1 в овертайме. Голами в составе «Магнитки» отметились Данис Зарипов и Сергей Мозякин, которым в марте исполнится 36 лет.

«Мало голов мы увидели в первой игре финала на Востоке, но я бы не стал говорить, что и дальше все игры в этой серии получатся такими же по характеру, сложно загадывать. Конечно, надо отметить Мозякина и Зарипова, лидеры “Магнитки” опять сделали то, что должны, обеспечили команде победу. Поразительно, как Сергей и Данис адаптируются к постоянно меняющемуся хоккею, адаптируются к своему возрасту», — сказал Буре по телефону.