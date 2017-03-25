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25 марта 2017, 18:54 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Буре: Поразительно, как Мозякин и Зарипов адаптируются к возрасту

МОСКВА, 25 мар — Р-Спорт, Семен Галькевич. Поразительно, как форварды магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин и Данис Зарипов, несмотря на возраст, ищут что-то новое в игре и адаптируются к постоянно меняющемуся хоккею, заявил агентству «Р-Спорт» член Зала хоккейной славы, член зала славы IIHF (Международной федерации хоккея), включенный в список ста лучших игроков в истории НХЛ Павел Буре.

«Металлург» в воскресенье проведет в Магнитогорске второй матч серии финала Восточной конференции КХЛ до четырех побед против казанского «Ак Барса». Магнитогорцы победили в первом матче со счетом 2:1 в овертайме. Голами в составе «Магнитки» отметились Данис Зарипов и Сергей Мозякин, которым в марте исполнится 36 лет.

«Мало голов мы увидели в первой игре финала на Востоке, но я бы не стал говорить, что и дальше все игры в этой серии получатся такими же по характеру, сложно загадывать. Конечно, надо отметить Мозякина и Зарипова, лидеры “Магнитки” опять сделали то, что должны, обеспечили команде победу. Поразительно, как Сергей и Данис адаптируются к постоянно меняющемуся хоккею, адаптируются к своему возрасту», — сказал Буре по телефону.

«Ведь соперники их внимательно изучают, годы действительно идут, и бегать становится все сложнее, тем не менее Мозякин и Зарипов постоянно ищут и находят что-то новое, они большие молодцы», — заключил Буре.

Металлург Мг
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