Пост директора «Нефтехимика» займет Равиль Якупов
МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Владимира Сторонкина на посту директора нижнекамского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Нефтехимик» заменит Раиль Якупов, отец выступающего за клуб НХЛ «Сент-Луис» форварда Наиля Якупова. Об этом ТАСС сообщил Сторонкин.
«Скажем так, я правда ухожу, но по поводу причин комментировать не готов. Меня заменит отец Якупова. Я еще в клубе, но в принципе все решено, и думаю, что
В текущем сезоне «Нефтехимик» занял 10-е место в Восточной конференции КХЛ и не смог пробиться в
Сторонкин находился в «Нефтехимике» с 1989 года, выступал за нижнекамцев в качестве игрока и тренера. С 2000 года занимал должность начальника команды, а с 1 марта 2017 года был назначен директором хоккейного клуба.
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