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25 марта 2017, 17:23 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Пост директора «Нефтехимика» займет Равиль Якупов

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Владимира Сторонкина на посту директора нижнекамского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Нефтехимик» заменит Раиль Якупов, отец выступающего за клуб НХЛ «Сент-Луис» форварда Наиля Якупова. Об этом ТАСС сообщил Сторонкин.

«Скажем так, я правда ухожу, но по поводу причин комментировать не готов. Меня заменит отец Якупова. Я еще в клубе, но в принципе все решено, и думаю, что где-то во вторник должно быть оформлено документально», — сказал он.

В текущем сезоне «Нефтехимик» занял 10-е место в Восточной конференции КХЛ и не смог пробиться в плей-офф турнира.

Сторонкин находился в «Нефтехимике» с 1989 года, выступал за нижнекамцев в качестве игрока и тренера. С 2000 года занимал должность начальника команды, а с 1 марта 2017 года был назначен директором хоккейного клуба.

Якупов-старший работал директором хоккейной школы «Нефтехимик». Также он являлся спортивным директором клуба Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) «Нефтяник».

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