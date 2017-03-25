Пост директора «Нефтехимика» займет Равиль Якупов

«Скажем так, я правда ухожу, но по поводу причин комментировать не готов. Меня заменит отец Якупова. Я еще в клубе, но в принципе все решено, и думаю, что где-то во вторник должно быть оформлено документально», — сказал он.

В текущем сезоне «Нефтехимик» занял 10-е место в Восточной конференции КХЛ и не смог пробиться в плей-офф турнира.

Сторонкин находился в «Нефтехимике» с 1989 года, выступал за нижнекамцев в качестве игрока и тренера. С 2000 года занимал должность начальника команды, а с 1 марта 2017 года был назначен директором хоккейного клуба.