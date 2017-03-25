«ЦСКА, звони Быкову!» Кто возглавит самый титулованный клуб страны

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Давайте рассуждать логично. Что у нас получается?

В феврале 2017 года ЦСКА продлевает сразу на два сезона контракты с главным тренером Дмитрием Квартальновым и его штабом — Игорь Горбенко, Владимир Чебатуркин, Дмитрий Ячанов, Игорь Никитин.

В марте 2017 года ЦСКА разрывает уже действующий контракт с Квартальновым, потому что команда в четвертьфинале Кубка Гагарина проиграла «Локомотиву» и не выполнила задачу на сезон.

Всего месяц прошел! Тут нужно платить неустойку, это очень серьезные деньги. И я не верю, что ЦСКА решил действовать так без конкретного плана.

В последние часы я услышал множество вариантов, кто может стать новым главным тренером ЦСКА. Игорь Никитин, Андрей Николишин, еще говорили об иностранце с опытом работы в КХЛ. Какой еще иностранец? Вы смеетесь? ЦСКА уже обжегся на Джоне Торчетти. Американец не подошел по менталитету. Это все равно что в «Монреаль» поставить главным Петериса Скудру. Знаете, как завоют франкоканадские фанаты?

Тут нужна фигура, которая по масштабу перебьет Дмитрия Квартальнова. С ним ЦСКА выиграл три регулярных чемпионата подряд, завоевал золото России, выходил в финал Кубка Гагарина, когда до счастья не хватило одной победы.

Тут нужна фигура, которая сделает игру ЦСКА более зрелищной. Дмитрий Квартальнов — крутой тренер, но он попал в ситуацию Фабио Капелло — итальянца выгнали из «Реала», потому что команда показывала с ним занудный футбол. Дон Фабио выиграл золото чемпионата Испании, но этого оказалось мало.

Тут нужна фигура, под которую пойдут игроки. Потому что в лиге есть два клуба с мощными финансовыми возможностями — СКА и ЦСКА. Команда из Санкт-Петербурга имеет статусного тренера Олега Знарка, россыпь звезд, показывает искрометный хоккей и собирает аншлаги. Что имеют москвичи при таких же деньгах? Звезд мало, игра скучная, аншлагов нет, а теперь еще и Квартальнова уволили.

С каким человеком можно начать новую жизнь? Я вижу только одну фигуру. Точнее две — Вячеслав Быков и Игорь Захаркин.

С ними сходятся все пасьянсы. Быков — легендарный армеец. БиЗы выигрывали два Кубка Гагарина. Уже работали в ЦСКА. К ним поедут многие звезды, которые захотят выступить на Олимпиаде и променяют НХЛ на нашу лигу. Да тот же Кирилл Капризов из «Салавата Юлаева» попадет в ЦСКА не в казарму Квартальнова, а к почти родному и добродушному Игорю Владимировичу, который заключит любимого ученика в теплые объятья.

И это будет в ЦСКА.

…Я не хотел докучать Вячеславу Быкову, пока решение не принято. Задал лишь один вопрос и услышал от него сомнение: думаю, ЦСКА уже кого-то нашел.

Да кого ж они могли найти, Вячеслав Аркадьевич? Как в рекламе говорили: «При всем богатстве выбора другой альтернативы нет».

«Понимаю, что болельщикам может нравиться этот вариант. Но навряд ли», — остужает мой порыв Быков.

А я это вижу так. На живое место Вячеслав Аркадьевич никогда не шел. Теперь Квартальнова нет. Отрицания у Быкова тоже нет. Он готов к переговорам. Шайба на стороне ЦСКА. Скоро будет звонок из Москвы. Или даже личная встреча.

Подождем, время еще есть. Надеюсь, ЦСКА примет правильное решение и станет сильнее. Иначе зачем было убирать Квартальнова?

Павел Лысенков