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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29197926/
25 марта 2017, 0:19 | Хоккей: КХЛ | Советский спорт

Александр Гуськов: Мозякин переиграл Азеведо

Второй в отечественных чемпионатах защитник-снайпер Александр Гуськов в интервью «Советскому спорту» полагает, что исход матча решила дуэль лидеров — Сергея Мозякина и Джастина Азеведо.

— Результат по игре?
— Все было на тоненького. В овертаймах «Ак Барс» прижал «Магнитку» к воротам, часто бросал, но забили хозяева. А именно Мозякин. Хозяева перетерпели гостей и использовали едва ли не единственный голевой шанс. Раньше этим славилась команда Зинэутлы Билялетдинова. Она стойко держалась и наносила решающий укол. Но сейчас у Казани таких исполнителей, как у «Магнитки» нет.

— Как же можно было забыть на своей синей линии Мозякина, самого опасного у хозяев?
— Да, гости ошиблись при смене состава. Так может показаться неискушенному болельщику. Но я хочу восхититься Мозякиным. Он превратился в невидимку. Игра шла в зоне «Металлурга», а его капитан рискнул и остался в средней зоне и, когда его партнеры завладели шайбой, открылся на чужой синей линии. Это игровое чутье, высочайшее мастерство. В том же ключе действовала и пятерка Ларионова. Оборонялась вчетвером, а Макаров дежурил в нейтральной зоне и моментально открывался под длинную передачу.

— Но ведь в первом овертайме героем матча мог стать лидер гостей Джастин Азеведо, который достойно противостоял Мозякину в финале Кубка Гагарина-2014?
— Мог, но не стал. Самый запоминающийся момент с участием Азеведо — когда он в углу обокрал защитника Бирюкова, потом прокинул шайбу мимо Мозякина и выложил ее на дальний пятачок Яруллину. Но шайба встала на ребро, и бросок у защитника Казани не получился. В целом же капитан «Магнитки» переиграл Азеведо, он создавал себе моменты и, в конце концов, доехал до ворот.

— Почему команда Билялетдинова не уделила Мозякину повышенного внимания?
— Уделила и еще как! Несколько раз его жестко прессанули, но и Мозякин как-то ответил той же монетой, что ему несвойственно. Вообще гости предоставили звену Коваржа свободу на периметре своей зоны, но вглубь не пускали. Исключение — гол Зарипова, организованный Антипиным. На льду у «Ак Барса» находился как раз Азеведо с партнерами.

— Показалось, что хозяева вяло начали матч. Может, причиной тому растянувшаяся на девять дней пауза между сериями?
— Я другого мнения. Эта длинная пауза — плюс для «Магнитки», ведь в ее составе много ветеранов, которым лишние выходные не помешали. Тот же Мозякин пропустил первый матч серии с «Барысом» из-за болезни.

— На открытой тренировке вратарь «Ак Барса» Эмиль Гарипов удивил откровением: «У Мозякина сумасшедший бросок, а Зарипов — хитрый, он ведь татарин»…
— И пропустил от того и другого. Все знают, как эти парни атакуют, но спасения найти не могут. Обратили внимание на то, как Мозякин исполнил этот импровизированный буллит? Показал, что бросает в одну сторону, но в последний момент закрутил шайбу в другую, под блин.

— Уже в первой смене гости потеряли защитника Михала Йордана и вынуждены были играть в три пары игроков обороны. Билялетдинов вынужден был выпускать молодого Михаила Сидорова…
— По мне лучше играть в три пары, а не в семь защитников. Правда, если матч не перетекает в четвертый овертайм.

— Почему Билялетдинов убрал из звена Азеведо лучшего бомбардира команды в плей-офф Ткачева и внедрил шустрого Голубева?
— Видно, тренер хотел выровнять звенья. В большинстве ведь Ткачев выходил с Азеведо и Секачем. Думаю, «Ак Барсу» не хватало травмированного капитана Свитова, который успешно воюет на пятачке. В этот вечер соперникам удалось зачистить самую горячую точку на площадке.

— Чего ждать от второго матча серии?
— Вряд ли дождя голов. Думаю, соперники продолжат выжидать-терпеть. А кто победит — сказать не возьмусь.

24.03.2017 17:00 Зрители 7500 Плей-офф: Финалы конференций "Арена Металлург"
Металлург Мг 2:1 ОТ Ак Барс
(0:0, 1:1, 0:0)
Главные тренеры
Илья Воробьев Зинэтула Билялетдинов
Вратари
Василий Кошечкин Эмиль Гарипов
1-й период
Артем Лукоянов 09:42
12:29 Денис Платонов
2-й период
28:02 Сергей Терещенко
Федор Малыхин (А. Охтамаа) 29:01
37:30 Данис Зарипов (Вик. Антипин, С. Мозякин)
3-й период
Рафаэль Батыршин 46:29
52:00 Владислав Калетник
Овертайм
Федор Малыхин 75:17
85:02 Сергей Мозякин (К. Ли, Ян Коварж)
Статистика
6 Штрафное время 6
3 Игра в большинстве 3
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
Главный судья Антонин Ержабек (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Ак Барс
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