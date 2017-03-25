Александр Гуськов: Мозякин переиграл Азеведо
Второй в отечественных чемпионатах
защитник-снайпер Александр Гуськов в интервью «Советскому спорту» полагает, что исход матча решила дуэль лидеров — Сергея Мозякина и Джастина Азеведо.
— Результат по игре?
— Все было на тоненького. В овертаймах «Ак Барс» прижал «Магнитку» к воротам, часто бросал, но забили хозяева. А именно Мозякин. Хозяева перетерпели гостей и использовали едва ли не единственный голевой шанс. Раньше этим славилась команда Зинэутлы Билялетдинова. Она стойко держалась и наносила решающий укол. Но сейчас у Казани таких исполнителей, как у «Магнитки» нет.
— Как же можно было забыть на своей синей линии Мозякина, самого опасного у хозяев?
— Да, гости ошиблись при смене состава. Так может показаться неискушенному болельщику. Но я хочу восхититься Мозякиным. Он превратился в невидимку. Игра шла в зоне «Металлурга», а его капитан рискнул и остался в средней зоне и, когда его партнеры завладели шайбой, открылся на чужой синей линии. Это игровое чутье, высочайшее мастерство. В том же ключе действовала и пятерка Ларионова. Оборонялась вчетвером, а Макаров дежурил в нейтральной зоне и моментально открывался под длинную передачу.
— Но ведь в первом овертайме героем матча мог стать лидер гостей Джастин Азеведо, который достойно противостоял Мозякину в финале Кубка Гагарина-2014?
— Мог, но не стал. Самый запоминающийся момент с участием Азеведо — когда он в углу обокрал защитника Бирюкова, потом прокинул шайбу мимо Мозякина и выложил ее на дальний пятачок Яруллину. Но шайба встала на ребро, и бросок у защитника Казани не получился. В целом же капитан «Магнитки» переиграл Азеведо, он создавал себе моменты и, в конце концов, доехал до ворот.
— Почему команда Билялетдинова не уделила Мозякину повышенного внимания?
— Уделила и еще как! Несколько раз его жестко прессанули, но и Мозякин
— Показалось, что хозяева вяло начали матч. Может, причиной тому растянувшаяся на девять дней пауза между сериями?
— Я другого мнения. Эта длинная пауза — плюс для «Магнитки», ведь в ее составе много ветеранов, которым лишние выходные не помешали. Тот же Мозякин пропустил первый матч серии с «Барысом»
— На открытой тренировке вратарь «Ак Барса» Эмиль Гарипов удивил откровением: «У Мозякина сумасшедший бросок, а Зарипов — хитрый, он ведь татарин»…
— И пропустил от того и другого. Все знают, как эти парни атакуют, но спасения найти не могут. Обратили внимание на то, как Мозякин исполнил этот импровизированный буллит? Показал, что бросает в одну сторону, но в последний момент закрутил шайбу в другую, под блин.
— Уже в первой смене гости потеряли защитника Михала Йордана и вынуждены были играть в три пары игроков обороны. Билялетдинов вынужден был выпускать молодого Михаила Сидорова…
— По мне лучше играть в три пары, а не в семь защитников. Правда, если матч не перетекает в четвертый овертайм.
— Почему Билялетдинов убрал из звена Азеведо лучшего бомбардира команды в
— Видно, тренер хотел выровнять звенья. В большинстве ведь Ткачев выходил с Азеведо и Секачем. Думаю, «Ак Барсу» не хватало травмированного капитана Свитова, который успешно воюет на пятачке. В этот вечер соперникам удалось зачистить самую горячую точку на площадке.
— Чего ждать от второго матча серии?
— Вряд ли дождя голов. Думаю, соперники продолжат
|24.03.2017 17:00
|Зрители 7500
|Плей-офф: Финалы конференций
|"Арена Металлург"
|Металлург Мг
|2:1 ОТ
|Ак Барс
|(0:0, 1:1, 0:0)
|Илья Воробьев
|Зинэтула Билялетдинов
|Василий Кошечкин
|Эмиль Гарипов
|1-й период
|Артем Лукоянов
|09:42
|12:29
|Денис Платонов
|2-й период
|28:02
|Сергей Терещенко
|Федор Малыхин (А. Охтамаа)
|29:01
|37:30
|Данис Зарипов (Вик. Антипин, С. Мозякин)
|3-й период
|Рафаэль Батыршин
|46:29
|52:00
|Владислав Калетник
|Овертайм
|Федор Малыхин
|75:17
|85:02
|Сергей Мозякин (К. Ли, Ян Коварж)
|6
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
|Главный судья
|Антонин Ержабек (Чехия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter