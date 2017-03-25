Александр Гуськов: Мозякин переиграл Азеведо

— Результат по игре?

— Все было на тоненького. В овертаймах «Ак Барс» прижал «Магнитку» к воротам, часто бросал, но забили хозяева. А именно Мозякин. Хозяева перетерпели гостей и использовали едва ли не единственный голевой шанс. Раньше этим славилась команда Зинэутлы Билялетдинова. Она стойко держалась и наносила решающий укол. Но сейчас у Казани таких исполнителей, как у «Магнитки» нет.

— Как же можно было забыть на своей синей линии Мозякина, самого опасного у хозяев?

— Да, гости ошиблись при смене состава. Так может показаться неискушенному болельщику. Но я хочу восхититься Мозякиным. Он превратился в невидимку. Игра шла в зоне «Металлурга», а его капитан рискнул и остался в средней зоне и, когда его партнеры завладели шайбой, открылся на чужой синей линии. Это игровое чутье, высочайшее мастерство. В том же ключе действовала и пятерка Ларионова. Оборонялась вчетвером, а Макаров дежурил в нейтральной зоне и моментально открывался под длинную передачу.

— Но ведь в первом овертайме героем матча мог стать лидер гостей Джастин Азеведо, который достойно противостоял Мозякину в финале Кубка Гагарина-2014?

— Мог, но не стал. Самый запоминающийся момент с участием Азеведо — когда он в углу обокрал защитника Бирюкова, потом прокинул шайбу мимо Мозякина и выложил ее на дальний пятачок Яруллину. Но шайба встала на ребро, и бросок у защитника Казани не получился. В целом же капитан «Магнитки» переиграл Азеведо, он создавал себе моменты и, в конце концов, доехал до ворот.

— Почему команда Билялетдинова не уделила Мозякину повышенного внимания?

— Уделила и еще как! Несколько раз его жестко прессанули, но и Мозякин как-то ответил той же монетой, что ему несвойственно. Вообще гости предоставили звену Коваржа свободу на периметре своей зоны, но вглубь не пускали. Исключение — гол Зарипова, организованный Антипиным. На льду у «Ак Барса» находился как раз Азеведо с партнерами.

— Показалось, что хозяева вяло начали матч. Может, причиной тому растянувшаяся на девять дней пауза между сериями?

— Я другого мнения. Эта длинная пауза — плюс для «Магнитки», ведь в ее составе много ветеранов, которым лишние выходные не помешали. Тот же Мозякин пропустил первый матч серии с «Барысом» из-за болезни.

— На открытой тренировке вратарь «Ак Барса» Эмиль Гарипов удивил откровением: «У Мозякина сумасшедший бросок, а Зарипов — хитрый, он ведь татарин»…

— И пропустил от того и другого. Все знают, как эти парни атакуют, но спасения найти не могут. Обратили внимание на то, как Мозякин исполнил этот импровизированный буллит? Показал, что бросает в одну сторону, но в последний момент закрутил шайбу в другую, под блин.

— Уже в первой смене гости потеряли защитника Михала Йордана и вынуждены были играть в три пары игроков обороны. Билялетдинов вынужден был выпускать молодого Михаила Сидорова…

— По мне лучше играть в три пары, а не в семь защитников. Правда, если матч не перетекает в четвертый овертайм.

— Почему Билялетдинов убрал из звена Азеведо лучшего бомбардира команды в плей-офф Ткачева и внедрил шустрого Голубева?

— Видно, тренер хотел выровнять звенья. В большинстве ведь Ткачев выходил с Азеведо и Секачем. Думаю, «Ак Барсу» не хватало травмированного капитана Свитова, который успешно воюет на пятачке. В этот вечер соперникам удалось зачистить самую горячую точку на площадке.