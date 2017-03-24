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24 марта 2017, 23:47 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Ишматов: Стоит задаться вопросом, нужны ли в плей-офф КХЛ овертаймы по 20 минут

С. -ПЕТЕРБУРГ, 24 мар — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Необходимо задаться вопросом, нужны ли в плей-офф КХЛ овертаймы длительностью по 20 минут каждый, от таких овертаймов не выигрывает никто, заявил агентству «Р-Спорт» заслуженный тренер России Рафаил Ишматов.

В пятницу хоккеисты магнитогорского «Металлурга» во втором овертайме обыграли казанский «Ак Барс» в первом матче финальной серии плей-офф Восточной конференции КХЛ. Встреча в Магнитогорске завершилась со счетом 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев, у которых забили Данис Зарипов (38-я минута) и Сергей Мозякин (86). У «Ак Барса» отличился Федор Малыхин (30). Победная шайба была заброшена после грубой ошибки защитников гостей, позволивших Мозякину в одиночестве выкатиться на голкипера.

«Обе команды играли строго на результат. Очень строго, собранно, до первой ошибки. Надо задаться вопросом: нужны ли нам такие овертаймы по 20 минут. Откровенно скажу, считаю, что хотя бы десять минут должен быть овертайм. Когда такие большие овертаймы, интенсивность игры падает, концентрация внимания падает и качество игры падает. Что и продемонстрировал этот матч. Болельщики тоже дойти до дома не могут вовремя. Кто от этого выигрывает — не понимаю», — сказал Ишматов по телефону.

Собеседник агентства отметил, что результат вновь принесло первое звено «Магнитки». «За достижение результата надо благодарить многоуважаемых Зарипова и Мозякина. Какой гол забил Данис, как открылся и опять забросил шайбу Сергей — это, конечно, мастерство. Надо сказать спасибо этим двум хоккеистам, что они у нас есть, что они еще играют. Пока они играют, есть что посмотреть молодым хоккеистам», — сказал Ишматов.

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