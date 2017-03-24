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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29197306/
24 марта 2017, 22:17 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

Архипов сломал руку в матче с «Магниткой»

Как стало известно «СЭ», нападающий «Ак Барса» Дмитрий Архипов сломал руку в гостевом первом матче финала Восточной конференции против магнитогорского «Металлурга».

Поединок закончился победой «Магнитки» — 2:1 ОТ.

Следующая встреча состоится в Магнитогорске 26 марта.

24.03.2017 17:00 Зрители 7500 Плей-офф: Финалы конференций "Арена Металлург"
Металлург Мг 2:1 ОТ Ак Барс
(0:0, 1:1, 0:0)
Главные тренеры
Илья Воробьев Зинэтула Билялетдинов
Вратари
Василий Кошечкин Эмиль Гарипов
1-й период
Артем Лукоянов 09:42
12:29 Денис Платонов
2-й период
28:02 Сергей Терещенко
Федор Малыхин (А. Охтамаа) 29:01
37:30 Данис Зарипов (Вик. Антипин, С. Мозякин)
3-й период
Рафаэль Батыршин 46:29
52:00 Владислав Калетник
Овертайм
Федор Малыхин 75:17
85:02 Сергей Мозякин (К. Ли, Ян Коварж)
Статистика
6 Штрафное время 6
3 Игра в большинстве 3
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
Главный судья Антонин Ержабек (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Ак Барс
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