«Ак Барс» наказал сам себя
Подопечные Зинэтулы Билялетдинова весь матч демонстрировали свой фирменный осторожный хоккей, дожидаясь ошибки соперника, на во втором овертайме ошиблись сами, упустив выход к воротам Сергея Мозякина.
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Видимо, что-то случилось...
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ЖЕНА ВОРОБЬЕВА
В аэропорту перед отлетом в Магнитогорск случайным образом познакомился с женой главного тренера «Магнитки» Ильи Воробьева. Тогда, впрочем, я еще не знал, что это его супруга. Летела она, естественно, туда же. Ну и зашел разговор о «Металлурге» — хоккей так или иначе витал в воздухе. Тем же самолетом летели и судьи, и комментаторы, и куча другого причастного народа. Дошли до фигуры самого Воробьева, и я сказал, что как медийный персонаж он мне не очень нравится. Скучный. На что Анна ответила, что обязательно ему это передаст, ведь он является ее мужем. Посмеялись.
В самом Магнитогорске мало что напоминает о финале «Востока». Ну, то есть все, кого довелось повстречать,
Судя по всему, два Кубка Гагарина за три года слегка притупили чувства болельщиков, которых «ранние» стадии больше не заводят. Ну и билеты по полторы тысячи на хорошие места тоже некоторых отпугнули. Вот финал — другое дело. До него, правда, еще надо добраться. И казанцы в первом периоде, да и в начале второго показали, за счет чего могут выиграть серию.
ТРИ МИНУТЫ ХОККЕЯ
Команда Зинэтулы Билялетдинова на старте была быстрее, агрессивнее, злее, активнее. Вот только осторожность Билла в очередной раз возобладала. К середине встречи «барсы» откатились и дали возможность «Магнитке» — при
Порадовало, что шайба Зарипова заметно освежила игру, от которой до того хотелось спать. Последние три минуты второго периода соперники провели без средней зоны, создав больше моментов, чем за предыдущие 37. «Вот это хоккейчик пошел, эти три минуты надо бы занести в «мемориз», — сказал Роман Скворцов, выйдя в перерыве из комментаторской.
К сожалению, этот отрезок так и остался самым интересным в матче. А в
У «Металлурга» оправдание есть — длительный перерыв после сухой победы над «Барысом» явно сказался. Так, кстати, «сталевары» толком и не разбежались. Хотя можно и сказать, что «Ак Барс» им этого не позволил, сведя все к вялотекущей игре. По правде говоря, даже накал не чувствовался. Мало что говорило о высоких ставках.
МОЗЯКИН ДОЕЗЖАЕТ
Как ни забавно, продолжающий выходить с Азеведо и Секачем Денис Голубев был едва ли не самым заметным игроком матча. На первом же вбрасывании стал плечом к плечу с Сергеем Мозякиным, слегка потолкавшись, но в дальнейшем они на льду мало пересекались — «матчинг» (наложение смен) Билялетдинов не выдерживал, играя в простую очередность, да и сам Голубев Сергея не трогал. Зато задирал Коваржа, несколько раз его огрев. Ну и регулярно цеплялся языками с Евгением Тимкиным, но перчатки, естественно, не сбрасывал. Не в его это духе, он же провокатор, да и кулаки у длиннорукого Тимкина тяжелые.
Пока что на провокации Голубева никто не покупается. Но он не сдается. Посмотрим, во что это выльется. При этом странно, что Мозякина ни он, ни
И ДОЕХАЛ
В четвертом перерыве живо обсуждался недавний матч чемпионата Норвегии, в котором было целых восемь овертаймов.
«Магнитка» однозначно была веселее. Тем, пожалуй, и заслужила победу. Билл сам себя подвел под монастырь. У него ведь все получалось в полутора периодах. Но осторожность взяла свое, сделала игру унылой и привела к поражению.
Игорь ЕРОНКО
из Магнитогорска.
|24.03.2017 17:00
|Зрители 7500
|Плей-офф: Финалы конференций
|"Арена Металлург"
|Металлург Мг
|2:1 ОТ
|Ак Барс
|(0:0, 1:1, 0:0)
|Илья Воробьев
|Зинэтула Билялетдинов
|Василий Кошечкин
|Эмиль Гарипов
|1-й период
|Артем Лукоянов
|09:42
|12:29
|Денис Платонов
|2-й период
|28:02
|Сергей Терещенко
|Федор Малыхин (А. Охтамаа)
|29:01
|37:30
|Данис Зарипов (Вик. Антипин, С. Мозякин)
|3-й период
|Рафаэль Батыршин
|46:29
|52:00
|Владислав Калетник
|Овертайм
|Федор Малыхин
|75:17
|85:02
|Сергей Мозякин (К. Ли, Ян Коварж)
|6
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
|Главный судья
|Антонин Ержабек (Чехия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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