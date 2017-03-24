«Ак Барс» наказал сам себя

ЖЕНА ВОРОБЬЕВА

В аэропорту перед отлетом в Магнитогорск случайным образом познакомился с женой главного тренера «Магнитки» Ильи Воробьева. Тогда, впрочем, я еще не знал, что это его супруга. Летела она, естественно, туда же. Ну и зашел разговор о «Металлурге» — хоккей так или иначе витал в воздухе. Тем же самолетом летели и судьи, и комментаторы, и куча другого причастного народа. Дошли до фигуры самого Воробьева, и я сказал, что как медийный персонаж он мне не очень нравится. Скучный. На что Анна ответила, что обязательно ему это передаст, ведь он является ее мужем. Посмеялись.

В самом Магнитогорске мало что напоминает о финале «Востока». Ну, то есть все, кого довелось повстречать, более-менее в курсе, что приехал «Ак Барс», что сезон вступил в решающую стадию, но никакого ажиотажа не наблюдается. Перекупщики продают билеты по номиналу. Даже самые дешевые незадолго до начала матча были в кассах. И свободных мест на арене хватало. Единственное место, где наблюдался аншлаг -столики в ресторане (билеты туда тоже нужно покупать), расположенном за одними из ворот, откуда довольно удобно наблюдать за игрой. Да еще и наливают.

Судя по всему, два Кубка Гагарина за три года слегка притупили чувства болельщиков, которых «ранние» стадии больше не заводят. Ну и билеты по полторы тысячи на хорошие места тоже некоторых отпугнули. Вот финал — другое дело. До него, правда, еще надо добраться. И казанцы в первом периоде, да и в начале второго показали, за счет чего могут выиграть серию.

ТРИ МИНУТЫ ХОККЕЯ

Команда Зинэтулы Билялетдинова на старте была быстрее, агрессивнее, злее, активнее. Вот только осторожность Билла в очередной раз возобладала. К середине встречи «барсы» откатились и дали возможность «Магнитке» — при дальней-то скамейке — спокойно провести несколько хороших позиционных атак, легко входя в зону соперника. «Металлургу» даже предпринимать ничего не пришлось. Казанцы сами отдали пространство и были за это наказаны. Повезло еще, что Данис Зарипов не попал в пустые ворота за несколько секунд до сирены на второй перерыв. Первая тройка при помощи Ли начертила умопомрачительную комбинацию — громогласное «ох» еще долго отдавалось в ушах эхом.

Порадовало, что шайба Зарипова заметно освежила игру, от которой до того хотелось спать. Последние три минуты второго периода соперники провели без средней зоны, создав больше моментов, чем за предыдущие 37. «Вот это хоккейчик пошел, эти три минуты надо бы занести в «мемориз», — сказал Роман Скворцов, выйдя в перерыве из комментаторской.

К сожалению, этот отрезок так и остался самым интересным в матче. А в пресс-центре куда живее обсуждали первую встречу СКА и «Локомотива». И правильно — там хотя бы было на что посмотреть. «Магнитка», конечно, пыталась оживить матч фирменными комбинациями, но темп поднимать даже не пробовала. «Ак Барс» это полностью устраивало. Характерно, что почти весь третий период и овертайм трибуны молчали. Реагировать было почти не на что. Кроме разве что розыгрышей большинства.

У «Металлурга» оправдание есть — длительный перерыв после сухой победы над «Барысом» явно сказался. Так, кстати, «сталевары» толком и не разбежались. Хотя можно и сказать, что «Ак Барс» им этого не позволил, сведя все к вялотекущей игре. По правде говоря, даже накал не чувствовался. Мало что говорило о высоких ставках.

МОЗЯКИН ДОЕЗЖАЕТ

Как ни забавно, продолжающий выходить с Азеведо и Секачем Денис Голубев был едва ли не самым заметным игроком матча. На первом же вбрасывании стал плечом к плечу с Сергеем Мозякиным, слегка потолкавшись, но в дальнейшем они на льду мало пересекались — «матчинг» (наложение смен) Билялетдинов не выдерживал, играя в простую очередность, да и сам Голубев Сергея не трогал. Зато задирал Коваржа, несколько раз его огрев. Ну и регулярно цеплялся языками с Евгением Тимкиным, но перчатки, естественно, не сбрасывал. Не в его это духе, он же провокатор, да и кулаки у длиннорукого Тимкина тяжелые.

Пока что на провокации Голубева никто не покупается. Но он не сдается. Посмотрим, во что это выльется. При этом странно, что Мозякина ни он, ни кто-либо другой не трогают. Никаких тычков в спину клюшкой, скрытых зуботычин. Да что там — даже банальных силовых приемов против него практически не применяли. Зря. Если по капитану «Магнитки» не работать плотно — он заставит за это заплатить.

И ДОЕХАЛ

В четвертом перерыве живо обсуждался недавний матч чемпионата Норвегии, в котором было целых восемь овертаймов. Параллелей-то хватало. «Сторхамар», победивший в той игре, ранее возглавлял Александр Смирнов, ассистент Билялетдинова, а встречу эту на норвежском телевидении комментировал сын Смирнова. Скорости примерно соответствовали, ведь ни «Ак Барс», ни «Магнитка» событий не форсировали. Да и началось дополнительное время тем же счетом — 1:1. Крайне малое количество опасных моментов тоже наводило на мысли, что все закончится не скоро. Но стоило казанцам разок ошибиться на смене во втором овертайме, как Крис Ли блестящей передачей вывел очень здорово прочитавшего момент Мозякина «1 в 0», и матч завершился. Не помог даже взятый Билелятдиновым просмотр.

«Магнитка» однозначно была веселее. Тем, пожалуй, и заслужила победу. Билл сам себя подвел под монастырь. У него ведь все получалось в полутора периодах. Но осторожность взяла свое, сделала игру унылой и привела к поражению.

Игорь ЕРОНКО

из Магнитогорска.