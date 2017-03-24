Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29196988/
24 марта 2017, 21:29 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Хоккейная ЛЧ готова дать wild card для участия в плей-офф турнира двум клубам КХЛ

МОСКВА, 24 мар — Р-Спорт. Совет хоккейной Лиги чемпионов (CHL) готов предоставить wild card для участия в плей-офф турнира двум клубам Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в случае подписания договора с лигой.

В сезоне-2016/17 прошел третий розыгрыш возрожденной Лиги чемпионов, победителем которого стала шведская «Фрёлунда». Клубы КХЛ не участвовали в турнире.

«Поскольку одной из главных целей CHL является вовлечение в турнир КХЛ, совет CHL оставил за собой право предоставить два wild card для клубов КХЛ с прямым выходом в плей-офф в случае, если стороны придут к соглашению до конца апреля», — говорится в сообщении на официальном сайте CHL.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

«Металлург» обыграл «Ак Барс» в первом матче серии полуфинала плей-офф КХЛ

«Металлург» обыграл «Ак Барс» в первом матче серии полуфинала плей-офф КХЛ

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Магнитогорский «Металлург» в овертайме одержал победу над казанским «Ак Барсом» со счетом 2:1 в первом матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Магнитогорске.
Еще 7 новостей  Все новости
24 марта

Фигурист Траньков признался в сложных отношениях с Мозер

Героиня из твоего сна: победительница конкурса «Мисс Енисей»

Скобрев рассказал правду о подаче документов на гражданство США