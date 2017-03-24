Хоккейная ЛЧ готова дать wild card для участия в плей-офф турнира двум клубам КХЛ

В сезоне-2016/17 прошел третий розыгрыш возрожденной Лиги чемпионов, победителем которого стала шведская «Фрёлунда». Клубы КХЛ не участвовали в турнире.

«Поскольку одной из главных целей CHL является вовлечение в турнир КХЛ, совет CHL оставил за собой право предоставить два wild card для клубов КХЛ с прямым выходом в плей-офф в случае, если стороны придут к соглашению до конца апреля», — говорится в сообщении на официальном сайте CHL.