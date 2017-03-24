Хоккейная ЛЧ готова дать wild card для участия в плей-офф турнира двум клубам КХЛ
МОСКВА, 24 мар —
Р-Спорт. Совет хоккейной Лиги чемпионов (CHL) готов предоставить wild card для участия в плей-офф турнира двум клубам Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в случае подписания договора с лигой.
В сезоне-2016/17 прошел третий розыгрыш возрожденной Лиги чемпионов, победителем которого стала шведская «Фрёлунда». Клубы КХЛ не участвовали в турнире.
«Поскольку одной из главных целей CHL является вовлечение в турнир КХЛ, совет CHL оставил за собой право предоставить два wild card для клубов КХЛ с прямым выходом в
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