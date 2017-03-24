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24 марта 2017, 21:01 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

«Металлург» обыграл «Ак Барс» в первом матче серии полуфинала плей-офф КХЛ

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Магнитогорский «Металлург» в овертайме одержал победу над казанским «Ак Барсом» со счетом 2:1 в первом матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Магнитогорске.

Металлург обыграл Ак Барс в первом матче серии полуфинала плей-офф КХЛ - Фото Увеличить
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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Данис Зарипов (38-я минута) и Сергей Мозякин (86). У проигравших отличился Федор Малыхин (30).

Нападающий хозяев Сергей Мозякин набрал 100-е очко в нынешнем сезоне КХЛ.

Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу «Металлурга». Следующий матч пройдет 26 марта в Магнитогорске.

24.03.2017 17:00 Зрители 7500 Плей-офф: Финалы конференций "Арена Металлург"
Металлург Мг 2:1 ОТ Ак Барс
(0:0, 1:1, 0:0)
Главные тренеры
Илья Воробьев Зинэтула Билялетдинов
Вратари
Василий Кошечкин Эмиль Гарипов
1-й период
Артем Лукоянов 09:42
12:29 Денис Платонов
2-й период
28:02 Сергей Терещенко
Федор Малыхин (А. Охтамаа) 29:01
37:30 Данис Зарипов (Вик. Антипин, С. Мозякин)
3-й период
Рафаэль Батыршин 46:29
52:00 Владислав Калетник
Овертайм
Федор Малыхин 75:17
85:02 Сергей Мозякин (К. Ли, Ян Коварж)
Статистика
6 Штрафное время 6
3 Игра в большинстве 3
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
Главный судья Антонин Ержабек (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Ак Барс
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