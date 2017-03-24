«Металлург» обыграл «Ак Барс» в первом матче серии полуфинала плей-офф КХЛ
МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Магнитогорский «Металлург» в овертайме одержал победу над казанским «Ак Барсом» со счетом 2:1 в первом матче полуфинальной серии
плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Магнитогорске.
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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Данис Зарипов (38-я минута) и Сергей Мозякин (86). У проигравших отличился Федор Малыхин (30).
Нападающий хозяев Сергей Мозякин набрал 100-е очко в нынешнем сезоне КХЛ.
Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу «Металлурга». Следующий матч пройдет 26 марта в Магнитогорске.
|24.03.2017 17:00
|Зрители 7500
|Плей-офф: Финалы конференций
|"Арена Металлург"
|Металлург Мг
|2:1 ОТ
|Ак Барс
|(0:0, 1:1, 0:0)
Главные тренеры
|Илья Воробьев
|Зинэтула Билялетдинов
Вратари
|Василий Кошечкин
|Эмиль Гарипов
|1-й период
|Артем Лукоянов
|09:42
|12:29
|Денис Платонов
|2-й период
|28:02
|Сергей Терещенко
|Федор Малыхин (А. Охтамаа)
|29:01
|37:30
|Данис Зарипов (Вик. Антипин, С. Мозякин)
|3-й период
|Рафаэль Батыршин
|46:29
|52:00
|Владислав Калетник
|Овертайм
|Федор Малыхин
|75:17
|85:02
|Сергей Мозякин (К. Ли, Ян Коварж)
Статистика
|6
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
|Главный судья
|Антонин Ержабек (Чехия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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