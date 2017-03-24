«Металлург» Мг — «Ак Барс»: Сергей Мозякин набрал 100-е очко в сезоне
Нападающий магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин набрал 100-е очко в текущем сезоне.
В первом матче финала Восточной конференции с «Ак Барсом» Мозякин ассистировал Данису Зарипову. В регулярном чемпионате Мозякин набрал рекордные 85 (48+37) очков. В первых двух раундах
Мозякину принадлежит рекорд чемпионатов России по очкам за сезон. В сезоне-2013/14 он набрал 106 (47+59) очков и завоевал Кубок Гагарина.
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