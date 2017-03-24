Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29195817/
24 марта 2017, 19:39 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

«Металлург» Мг — «Ак Барс»: Сергей Мозякин набрал 100-е очко в сезоне

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин набрал 100-е очко в текущем сезоне.

В первом матче финала Восточной конференции с «Ак Барсом» Мозякин ассистировал Данису Зарипову. В регулярном чемпионате Мозякин набрал рекордные 85 (48+37) очков. В первых двух раундах плей-офф он отметился тремя заброшенными шайбами и 11 голевыми передачами.

Мозякину принадлежит рекорд чемпионатов России по очкам за сезон. В сезоне-2013/14 он набрал 106 (47+59) очков и завоевал Кубок Гагарина.

Металлург Мг
Новости Матчи Состав Статистика
Ак Барс
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
7 августа

Красота дня. Маргарита Зайцева — жена лучшего российского новичка НХЛ

Дзюба: многие хотят чемпионства «Спартака», я за приглашение иностранных судей

Сдача "Зенит-Арены" опять под угрозой срыва!