Тренер вратарей ХК «Динамо» Еремеев сказал, что хочет остаться в клубе на следующий сезон

В пятницу генеральный директор «Динамо» Андрей Сафронов рассказал ТАСС, что клуб не станет продлевать контракт с главным тренером команды Сергеем Орешкиным, в тренерский штаб которого входит Еремеев.

«Конечно, я хотел бы продолжить свою работу в клубе. Однако решение относительно моего будущего в команде будет приниматься руководством “Динамо”. По окончании сезона нас распустили на кратковременный отпуск. 27 марта команда соберется, и будут подведены итоги», — сказал Еремеев.

Еремеев также поделился своими впечатлениями от первого тренерского опыта.

«Я знал, какие в клубах требования к игрокам, а теперь узнал, какие требования к тренерам. Мы не должны расслабляться ни на секунду, должны постоянно работать, чтобы достичь результата. В команде я чувствовал себя комфортно, в частности, потому что знал многих из тренерского штаба, а также некоторых ребят, которые только начинали, когда я уже играл за клуб. Тем не менее, главная сложность заключалась в том, что приходилось перестраивать свои отношения со многими людьми, потому что отношения между игроками это одно, а между игроками и тренером — совсем другое», — сообщил собеседник ТАСС.

Еремеев пришел в московский клуб в качестве тренера вратарей перед началом текущего сезона, заключив контракт на один год.

«Как тренер, очень рад за Еременко»

Еремеев прокомментировал успехи вратарей команды, особенно отметив Александра Еременко и побитые им рекорды по количеству «сухих» матчей в клубной карьере и количеству матчей «на ноль» в истории «Динамо». Ранее обладателем этих рекордов был сам Еремеев.

«Я уже поздравил Александра, рекорды делаются для того, чтобы их били. Безусловно, у меня есть к нему претензии по играм полуфинальной серии Западной конференции со СКА, так как свою задачу в этих встречах мы не выполнили, но анализировать это мы будем после окончания перерыва. Что касается Александра Лазушина (второй вратарь “Динамо” — прим. ТАСС), то ему нужно добавлять в психологическом плане, физически и технически он оснащен хорошо, но слишком чувствителен к поражениям. По Александру Заливину (третий вратарь клуба — прим. ТАСС) могу сказать, что он провел мало матчей, но в тех, в которых он играл, нам противостояли самые топовые команды», — отметил специалист.

Также тренер вратарей отметил вклад Орешкина в успехи «Динамо» в текущем сезоне, сказав, что при нем «тренерский коллектив был очень дружным».