Шахрайчук: Легионерские вакансии «Кузни» заполним, но не украинцами

«Мы взаимодействуем с Сергеем Зиновьевым, у нас чёткое понимание поставленных цель и задач на сезон. Одна из них, чтобы новокузнецкий болельщик опять пошёл на хоккей, как это было в 2000-х годах.



У хоккеистов должна быть полная самоотдача на льду, дисциплина, выполнение задания. Люди должны жить хоккеем, болеть им. Не могу назвать себя жёстким тренером, скорее требовательным. Все должны выходить и от начала до конца биться на льду.

Хотелось бы привить команде атакующий жёсткий стиль, но это будет больше зависеть от того, как мы укомплектуемся и войдём в начало сезона. Мы знаем, что в последние годы новокузнецкая школа выпускает много талантливой молодёжи. Ничего ломать не будем, костяк команды составят местные воспитанники. Шанс показать себя будет у всех. На первые сборы выйдет большая группа игроков. Подход ко всем одинаковый. Какие-то агенты чтобы навязывали, дяди, тёти, такого не будет.



Пачками опытных ребят сюда никто везти не будет для кучи. Школа успешная из года в год. Будут точечные усиления на те позиции, где это необходимо. Иностранные хоккеисты? Мы заполним эти вакансии, но главное, чтобы они нам подходили по стилю, по ментальности, и были готовы ехать сюда психологически. Ясность наступит по выходу из отпуска. Легионеров с Украины не будет", — сказал Шахрайчук в эфире клубного телевидения.