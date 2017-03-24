Источник: Вестерлунду в «Салавате Юлаеве» будет помогать Вирта

Об этом информирует «БИЗНЕС Online».



54-летний специалист с 2010 года работает ассистентом главного тренера в финском клубе. Самостоятельно он тренировал ТПС, «Эспоо Блюз» и «Лугано». Приглашение Вирты в Уфу было условием Вестерлунда.



Вирта в бытность игроком выступал в НХЛ «Баффало» (1982−1986), набрав в 245 матчах 126 очков (25+101). Он четыре раза становился чемпионом Финляндии (1989−1991, 1993), а в составе национальной сборной завоевал бронзу Игр-1994, а также золото (1995) и серебро (1994) чемпионатов мира.