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24 марта 2017, 17:43 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Жамнов: ХК «Спартак» рассматривает несколько кандидатур на пост главного тренера

МОСКВА, 24 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккейный клуб «Спартак», помимо Вадима Епанчинцева, рассматривает еще несколько кандидатур на пост главного тренера команды. Об этом ТАСС сообщил первый вице-президент и генеральный менеджер московского клуба Алексей Жамнов.

Ранее СМИ сообщили о том что Епанчинцев покинувший клуб Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) Сарыарка возглавит Спартак Увеличить
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Ранее СМИ сообщили о том, что Епанчинцев, покинувший клуб Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) «Сарыарка», возглавит «Спартак».

«Мы рассматриваем разные кандидатуры, которые будет утверждать совет директоров клуба, включая кандидатуру Епанчинцева. Такого заседания еще не было», — сказал Жамнов.

Спартак
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Новости КХЛ

Покинувший клуб ВХЛ «Сарыарка» Епанчинцев возглавит московский «Спартак»

Новым главным тренером московского хоккейного клуба «Спартак» будет назначен Вадим Епанчинцев, последние два сезона возглавлявший клуб Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) «Сарыарка» (Караганда), ожидается, что официально о назначении будет объявлено в начале следующей недели, сообщил агентству «Р-Спорт» источник, близкий к ситуации.
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