Жамнов: ХК «Спартак» рассматривает несколько кандидатур на пост главного тренера
МОСКВА, 24 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккейный клуб «Спартак», помимо Вадима Епанчинцева, рассматривает еще несколько кандидатур на пост главного тренера команды. Об этом ТАСС сообщил первый
вице-президент и генеральный менеджер московского клуба Алексей Жамнов.
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Ранее СМИ сообщили о том, что Епанчинцев, покинувший клуб Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) «Сарыарка», возглавит «Спартак».
«Мы рассматриваем разные кандидатуры, которые будет утверждать совет директоров клуба, включая кандидатуру Епанчинцева. Такого заседания еще не было», — сказал Жамнов.
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