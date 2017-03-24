Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29193931/
24 марта 2017, 16:53 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Береглазов, Дм. Казионов, Свитов не сыграют в 1-м матче «Магнитки» и «Ак Барса»

Стали известны составы «Металлурга» и «Ак Барса» на первый матч финальной серии плей-офф Восточной конференции, передаёт из Магнитогорска корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Стали известны составы Металлурга и Ак Барса на первый матч финальной серии <nobr>плей-офф</nobr> Восточной конференции передаёт из Магнитогорска корреспондент Чемпионата Павел <span class=error>Панышев</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В составе хозяев отсутствуют форвард Дмитрий Казионов и защитник Алексей Береглазов, у гостей не сыграют нападающий Александр Свитов и Василий Токранов.

«Металлург» (Магнитогорск);
Кошечкин (Самсонов);
Бирюков — Антипин, Мозякин — Коварж — Зарипов;
 Ли — Будкин, Осала — Сантала — Сёмин;
Хабаров — Терещенко, Косов — Филиппи — Тимкин;
Дронов, Платонов — Калетник — Ден. Казионов, Железков.

«Ак Барс»:
Гарипов (Галимов);
Захарчук — Мусин, Секач — Азеведу — Голубев;
Йордан — Охтамаа, Архипов — Ткачёв — Чибисов;
Яруллин — Батыршин, Глинкин — Попов — Глухов;
Сидиров, Лукоянов — Малыхин — Варнаков, Лазарев.

Металлург Мг
Новости Матчи Состав Статистика
Ак Барс
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
7 августа

Красота дня. Маргарита Зайцева — жена лучшего российского новичка НХЛ

Дзюба: многие хотят чемпионства «Спартака», я за приглашение иностранных судей

Сдача "Зенит-Арены" опять под угрозой срыва!