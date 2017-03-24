Береглазов, Дм. Казионов, Свитов не сыграют в 1-м матче «Магнитки» и «Ак Барса»
Стали известны составы «Металлурга» и «Ак Барса» на первый матч финальной серии
плей-офф Восточной конференции, передаёт из Магнитогорска корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
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В составе хозяев отсутствуют форвард Дмитрий Казионов и защитник Алексей Береглазов, у гостей не сыграют нападающий Александр Свитов и Василий Токранов.
«Металлург» (Магнитогорск);
Кошечкин (Самсонов);
Бирюков — Антипин, Мозякин — Коварж — Зарипов;
Ли — Будкин, Осала — Сантала — Сёмин;
Хабаров — Терещенко, Косов — Филиппи — Тимкин;
Дронов, Платонов — Калетник — Ден. Казионов, Железков.
«Ак Барс»:
Гарипов (Галимов);
Захарчук — Мусин, Секач — Азеведу — Голубев;
Йордан — Охтамаа, Архипов — Ткачёв — Чибисов;
Яруллин — Батыршин, Глинкин — Попов — Глухов;
Сидиров, Лукоянов — Малыхин — Варнаков, Лазарев.
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