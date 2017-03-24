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24 марта 2017, 16:13 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Покинувший клуб ВХЛ «Сарыарка» Епанчинцев возглавит московский «Спартак»

Новым главным тренером московского хоккейного клуба «Спартак» будет назначен Вадим Епанчинцев, последние два сезона возглавлявший клуб Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) «Сарыарка» (Караганда), ожидается, что официально о назначении будет объявлено в начале следующей недели, сообщил агентству «Р-Спорт» источник, близкий к ситуации.

«Спартак» в сезоне-2016/17 занял 13-е место в Западной конференции КХЛ по итогам регулярного чемпионата, с 10 октября обязанности главного тренера исполнял Алексей Ярушкин, сменивший на посту Германа Титова. «Сарыарка» 22 марта завершила борьбу в плей-офф ВХЛ, проиграв со счетом 2−4 в четвертьфинальной серии курганскому «Зауралью». Епанчинцев возглавлял клуб с сентября 2015 года. Ранее специалист входил в тренерский штаб молодежной команды «Спартака», а в сезоне-2014/15 был главным тренером команды. Епанчинцев входил в тренерский штаб первой команды «Спартака» в сезоне-2011/12.

«Вадим Епанчинцев в начале следующей недели подпишет контракт со “Спартаком”. Существует лишь минимальная вероятность, что специалист войдет в штаб не в качестве главного тренера», — сообщил собеседник агентства.

Епанчинцев сообщил агентству «Р-Спорт», что в пятницу расторг контракт по обоюдному согласию с «Сарыаркой». Информацию о подписании контракта со «Спартаком» специалист не комментирует.

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