Покинувший клуб ВХЛ «Сарыарка» Епанчинцев возглавит московский «Спартак»
Новым главным тренером московского хоккейного клуба «Спартак» будет назначен Вадим Епанчинцев, последние два сезона возглавлявший клуб Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) «Сарыарка» (Караганда), ожидается, что официально о назначении будет объявлено в начале следующей недели, сообщил агентству «Р-Спорт» источник, близкий к ситуации.
«Спартак» в сезоне-2016/17 занял 13-е место в Западной конференции КХЛ по итогам регулярного чемпионата, с 10 октября обязанности главного тренера исполнял Алексей Ярушкин, сменивший на посту Германа Титова. «Сарыарка» 22 марта завершила борьбу в
«Вадим Епанчинцев в начале следующей недели подпишет контракт со “Спартаком”. Существует лишь минимальная вероятность, что специалист войдет в штаб не в качестве главного тренера», — сообщил собеседник агентства.
Епанчинцев сообщил агентству «Р-Спорт», что в пятницу расторг контракт по обоюдному согласию с «Сарыаркой». Информацию о подписании контракта со «Спартаком» специалист не комментирует.
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