Покинувший клуб ВХЛ «Сарыарка» Епанчинцев возглавит московский «Спартак»

«Спартак» в сезоне-2016/17 занял 13-е место в Западной конференции КХЛ по итогам регулярного чемпионата, с 10 октября обязанности главного тренера исполнял Алексей Ярушкин, сменивший на посту Германа Титова. «Сарыарка» 22 марта завершила борьбу в плей-офф ВХЛ, проиграв со счетом 2−4 в четвертьфинальной серии курганскому «Зауралью». Епанчинцев возглавлял клуб с сентября 2015 года. Ранее специалист входил в тренерский штаб молодежной команды «Спартака», а в сезоне-2014/15 был главным тренером команды. Епанчинцев входил в тренерский штаб первой команды «Спартака» в сезоне-2011/12.

«Вадим Епанчинцев в начале следующей недели подпишет контракт со “Спартаком”. Существует лишь минимальная вероятность, что специалист войдет в штаб не в качестве главного тренера», — сообщил собеседник агентства.

Епанчинцев сообщил агентству «Р-Спорт», что в пятницу расторг контракт по обоюдному согласию с «Сарыаркой». Информацию о подписании контракта со «Спартаком» специалист не комментирует.