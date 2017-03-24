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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29193739/
24 марта 2017, 16:13 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Юрзинов-младший: Работа в ХК «Куньлунь» была непростой, но интересной

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Работа в качестве главного тренера в китайском клубе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Куньлунь» принесла непростой, но полезный опыт. Об этом ТАСС рассказал бывший главный тренер команды Владимир Юрзинов-младший.

Было важно что Куньлунь первым провел работу над тем чтобы заинтересовать китайцев хоккеем отметил специалист. Увеличить
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«Куньлунь» под руководством Юрзинова-младшего дебютировал в КХЛ в нынешнем сезоне и вышел в плей-офф, где проиграл в первом раунде магнитогорскому «Металлургу».

«Учитывая все сложности формирования команды и то, что начинать нам приходилось с нуля, сезон получился успешным. Удалось сделать хорошую команду, в частности благодаря агентам, которая показала неплохой результат в регулярном чемпионате, вышла в плей-офф и выиграла один матч у “Металлурга”, — сказал Юрзинов-младший. — Было много интересных встреч, в который команда показала зрелищную и качественную игру, ребята молодцы. Я работал с удовольствием, это был непростой, но интересный опыт, благодарю руководство клуба за предоставленную возможность и приятные воспоминания».

Было важно, что «Куньлунь» первым провел работу над тем, чтобы заинтересовать китайцев хоккеем, отметил специалист.

«От этого зависело, получит ли хоккей дальнейшее развитие в регионе, и в целом, считаю, что мы с задачей справились. Мы старались привлекать и китайских игроков, потому что главная перспектива китайского хоккея — это молодежь. Опыт “Куньлуня”, который заложил основы популяризации хоккея в регионе, удачный, и не исключаю, что в дальнейшем появятся и другие азиатские клубы», — отметил тренер.

Юрзинов-младший объявил об уходе из «Куньлуня» 2 марта после заключительного матча серии с магнитогорским «Металлургом» (2:8). «Я не хотел бы комментировать причины своего решения уйти с поста главного тренера — все, что я хотел сказать, я уже сказал. Несомненно, если у меня будут какие-то предложения от клубов КХЛ, то я их рассмотрю. Я действующий тренер, и готов работать — сезон в “Куньлуне” прошел на позитивных эмоциях, так что желания и силы работать дальше есть», — отметил он.

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