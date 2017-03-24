Юрзинов-младший: Работа в ХК «Куньлунь» была непростой, но интересной
МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Работа в качестве главного тренера в китайском клубе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Куньлунь» принесла непростой, но полезный опыт. Об этом ТАСС рассказал бывший главный тренер команды Владимир
Юрзинов-младший.
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«Куньлунь» под руководством
«Учитывая все сложности формирования команды и то, что начинать нам приходилось с нуля, сезон получился успешным. Удалось сделать хорошую команду, в частности благодаря агентам, которая показала неплохой результат в регулярном чемпионате, вышла в
Было важно, что «Куньлунь» первым провел работу над тем, чтобы заинтересовать китайцев хоккеем, отметил специалист.
«От этого зависело, получит ли хоккей дальнейшее развитие в регионе, и в целом, считаю, что мы с задачей справились. Мы старались привлекать и китайских игроков, потому что главная перспектива китайского хоккея — это молодежь. Опыт “Куньлуня”, который заложил основы популяризации хоккея в регионе, удачный, и не исключаю, что в дальнейшем появятся и другие азиатские клубы», — отметил тренер.
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