Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29193535/
24 марта 2017, 16:06 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

Свитов пропустит первый матч с «Магниткой»

Как стало известно «СЭ», нападающий «Ак Барса» Александр Свитов пропустит первый матч финальной серии плей-офф Восточной конференции против магнитогорского «Металлурга».

34-летний хоккеист пропустил тренировку команды в преддверии встречи, а также последний матч полуфинала конференции против «Авангарда» (5:0).

Первые матчи финала пройдут в Магнитогорске 24 и 26 марта. В текущем сезоне регулярного чемпионата КХЛ 34-летний форвард провел 57 матчей и набрал 27 (12+15) очков, в плей-офф на его счету 4 (2+2) очка в 10 встречах. (Игорь ЕРОНКО).

Ак Барс
Новости Матчи Состав Статистика
Металлург Мг
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
24 марта

Кто угрожает Слуцкому. Все о скандале в Волгограде

Самая громкая отставка в КХЛ

Бышовец стал заместителем Черчесова