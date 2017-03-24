Свитов пропустит первый матч с «Магниткой»
Как стало известно «СЭ», нападающий «Ак Барса» Александр Свитов пропустит первый матч финальной серии
плей-офф Восточной конференции против магнитогорского «Металлурга».
34-летний хоккеист пропустил тренировку команды в преддверии встречи, а также последний матч полуфинала конференции против «Авангарда» (5:0).
Первые матчи финала пройдут в Магнитогорске 24 и 26 марта. В текущем сезоне регулярного чемпионата КХЛ 34-летний форвард провел 57 матчей и набрал 27 (12+15) очков, в
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