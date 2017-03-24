Обладатель Кубка Гагарина-2015 Белов покинет «Трактор»
МОСКВА, 24 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Защитник хоккейного клуба «Трактор» Николай Белов продолжит карьеру в другом клубе. Об этом ТАСС сообщил генеральный менеджер челябинцев Евгений Губарев.
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Ранее он сообщил ТАСС, что 29-летний Белов, у которого заканчивается в этом году контракт, может перейти в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Николай Белов действительно хочет попробовать себя в НХЛ. Что касается его будущего в “Тракторе”, то этот вопрос закрыт. Белов продолжит карьеру в другом клубе», — сказал Губарев.
Воспитанник столичного «Динамо» Белов выступал, в частности, в «Нефтехимике», «Ак Барсе» и СКА. С петербуржцами он стал обладателем Кубка Гагарина 2015 года. За «Трактор» в нынешнем сезоне провел 42 матча, в которых набрал 16 очков (8+8).
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