Обладатель Кубка Гагарина-2015 Белов покинет «Трактор»

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Ранее он сообщил ТАСС, что 29-летний Белов, у которого заканчивается в этом году контракт, может перейти в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Николай Белов действительно хочет попробовать себя в НХЛ. Что касается его будущего в “Тракторе”, то этот вопрос закрыт. Белов продолжит карьеру в другом клубе», — сказал Губарев.

Воспитанник столичного «Динамо» Белов выступал, в частности, в «Нефтехимике», «Ак Барсе» и СКА. С петербуржцами он стал обладателем Кубка Гагарина 2015 года. За «Трактор» в нынешнем сезоне провел 42 матча, в которых набрал 16 очков (8+8).