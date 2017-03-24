Сбежать от рутины. Зачем ЦСКА нужен именно Быков?
ЦСКА отправил Дмитрия Квартальнова в отставку. Почему, если «армейцы» хотят трофеев и аншлагов, они должны пригласить Вячеслава Быкова?
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Увольнение Квартальнова — признание тупика
Дмитрий Квартальнов отправлен в отставку. Не помог ему ни выигранный в третий раз за три года регулярный чемпионат, ни недавно подписанный новый контракт. Когда не выполнена задача, все бумажки — фикция. Говорится, что соглашение расторгнуто по обоюдному согласию, но всем очевидно: речь скорее идёт об увольнении, чем о добровольном сложении своих полномочий. Был бы Квартальнов готов взять всю вину на себя — сделал бы это сразу после вылета из Кубка Гагарина, на той самой эмоциональной
Как трактовать это решение ЦСКА? Прежде всего это признание того, что трёхлетний цикл работы Квартальнова с командой зашёл в тупик. Это не прямая замена одного тренера на другого, не рокировка, а скорее приговор той модели игры, что все эти годы приносила «армейцам» успех в регулярном чемпионате, но подводила на кубковой стадии. Здесь и сейчас нет никакого готового контракта с Вячеславом Быковым. Нет договорённости и с любым другим тренером, который хоть завтра мог бы сменить Квартальнова. В некотором роде это отказ от синицы в руках, дающей стабильный результат, но упёршейся в собственный потолок, в пользу мифического журавля в швейцарском небе.
Быков — единственный, кто может изменить философию
Вячеслав Быков — именно эта фамилия называется прежде всего, когда мы говорим о преемнике Квартальнова. Впрочем, понятие «преемник» здесь не совсем уместно. Преемник, коим после ухода Квартальнова из «Сибири» был Андрей Скабелка, является единомышленником, продолжателем идей. Человеком, который не рушит всё до основания, а продолжает выбранную линию, добавляя
ЦСКА прежде всего уволил Квартальнова, а не пригласил Быкова. Но почему один шаг без другого не имеет смысла? На днях Петерис Скудра в интервью «Чемпионату» выразил мнение, что в КХЛ все играют одинаково, кроме двух клубов: СКА и «Магнитки». Мол, в отсутствие Шипачёва или Мозякина иного стиля в нашей лиге нет и быть не может. Можно поспорить со Скудрой в частностях, но по своей сути он прав: так называемый рельсовый хоккей широко распространён в КХЛ, а чтобы отступить от него, нужны большие мастера. Так зачем менять Квартальнова на тренера схожих взглядов, если Квартальнов является основоположником этого стиля и за годы работы в КХЛ возвёл его в абсолют?
Никитин — запасной вариант?
На случай если переговоры с Быковым зайдут в тупик, у ЦСКА есть пара страховочных вариантов. В сообщении о том, что контракт с Квартальновым расторгнут, нет ни слова о судьбе его помощника Игоря Никитина и других членов тренерского штаба. Нам кажется это вовсе не случайным.
Вероятно, что и в ЦСКА постараются уговорить Никитина стать главным тренером. Вот только есть ли в этом хоть
Променяет ли Быков Швейцарию и Захаркина на ЦСКА?
Если руководство ЦСКА желает кардинальным образом изменить лицо клуба, то вариант всего один — пригласить Быкова. Любой ценой. Почву под возвращение этого тренера в ЦСКА начали прощупывать ещё в феврале, но к
Ещё одна преграда в переговорах — нынешний статус Быкова. И дело не в том, что он, двукратный обладатель кубка Гагарина и человек, сделавший сборную Россию чемпионом спустя 15 лет, ставит невыполнимые условия. Он
Окулов, Кугрышев, Шалунов и Капризов — костяк для Быкова
Ни для кого в хоккейном мире не секрет, что у Быкова, как и у его соратника Захаркина, завышенные требования к исполнителям. Только с мастерами
Взять хотя бы Дмитрия Кугрышева. Если у Квартальнова он оседал в запасе вторую весну подряд, то у Быкова наверняка бы играл в ведущих звеньях. Два года назад СКА планировал приобрети этого нападающего, а сам он жаждал играть у Вячеслава Аркадьевича, но москвичи сыграли на опережение. Нет сомнений, что в хоккей Быкова впишется Стефан Да Коста — легионер, по сочетанию игрового мышления и навыков уступающий в лиге разве что Линусу Умарку. Француз — настоящий игровик, коих высоко ценит бывший тренер сборной России. Если позволит возраст и здоровье, к новому хоккею ЦСКА без труда адаптируется Александр Попов — игрок умный и тонкий. Не должно возникнуть проблем у Петрова, Ничушкина, Основина — форвардов гибких, способных мимикрировать под разный стиль.
Но главный резерв обновлённого ЦСКА — это даже не те, кто находился в опале у Квартальнова, а игроки, которые
Быков может добыть не только Кубок Гагарина, но и аншлаги
Против Быкова говорит история его ухода из ЦСКА, когда они с Захаркиным под прикрытием сборной перебрались в сытую Башкирию. Теперь сытой стала хоккейная Москва, и особенно принципиальные болельщики ЦСКА будут вправе припомнить Вячеславу Аркадьевичу тот поступок. Не исключено, что против Быкова выступят отдельно взятые ветераны, но только если с ним в тандеме вернётся Захаркин. Для тренера, который выигрывал трофеи для Уфы и
Быкову, прими он сейчас ЦСКА, не нужно будет разгребать завалы и с нуля выкладывать фундамент. Основу, а если угодно — багаж, ещё три года назад заложил Квартальнов. Он приучил игроков к тяжёлой работе, привил им трудовую этику. Что сейчас нужно москвичам, так это научиться кайфовать от игры. Это в равной степени относится как к игрокам, так и к болельщикам, которые после ухода Радулова ходили на хоккей, словно на работу. Пригласив Быкова, боссы ЦСКА могут решить вопрос с отсутствием не только трофеев, но и аншлагов. А это порой куда важнее. Конечно же, если вы играете для болельщиков, а не
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