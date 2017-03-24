Сбежать от рутины. Зачем ЦСКА нужен именно Быков?

Увольнение Квартальнова — признание тупика

Дмитрий Квартальнов отправлен в отставку. Не помог ему ни выигранный в третий раз за три года регулярный чемпионат, ни недавно подписанный новый контракт. Когда не выполнена задача, все бумажки — фикция. Говорится, что соглашение расторгнуто по обоюдному согласию, но всем очевидно: речь скорее идёт об увольнении, чем о добровольном сложении своих полномочий. Был бы Квартальнов готов взять всю вину на себя — сделал бы это сразу после вылета из Кубка Гагарина, на той самой эмоциональной пресс-конференции в Ярославле, когда он признался, что его бесят разговоры о так и не найденной замене Александру Радулову.



Как трактовать это решение ЦСКА? Прежде всего это признание того, что трёхлетний цикл работы Квартальнова с командой зашёл в тупик. Это не прямая замена одного тренера на другого, не рокировка, а скорее приговор той модели игры, что все эти годы приносила «армейцам» успех в регулярном чемпионате, но подводила на кубковой стадии. Здесь и сейчас нет никакого готового контракта с Вячеславом Быковым. Нет договорённости и с любым другим тренером, который хоть завтра мог бы сменить Квартальнова. В некотором роде это отказ от синицы в руках, дающей стабильный результат, но упёршейся в собственный потолок, в пользу мифического журавля в швейцарском небе.

Быков — единственный, кто может изменить философию

Вячеслав Быков — именно эта фамилия называется прежде всего, когда мы говорим о преемнике Квартальнова. Впрочем, понятие «преемник» здесь не совсем уместно. Преемник, коим после ухода Квартальнова из «Сибири» был Андрей Скабелка, является единомышленником, продолжателем идей. Человеком, который не рушит всё до основания, а продолжает выбранную линию, добавляя что-то своё. Быков же, если рассматривать тренерские взгляды, антипод Квартальнова. Его приглашение на пост главного тренера «армейцев» будет означать новый вектор развития московского клуба. А значит и серьёзную встряску состава в межсезонье. Готовы ли к этому в ЦСКА?



ЦСКА прежде всего уволил Квартальнова, а не пригласил Быкова. Но почему один шаг без другого не имеет смысла? На днях Петерис Скудра в интервью «Чемпионату» выразил мнение, что в КХЛ все играют одинаково, кроме двух клубов: СКА и «Магнитки». Мол, в отсутствие Шипачёва или Мозякина иного стиля в нашей лиге нет и быть не может. Можно поспорить со Скудрой в частностях, но по своей сути он прав: так называемый рельсовый хоккей широко распространён в КХЛ, а чтобы отступить от него, нужны большие мастера. Так зачем менять Квартальнова на тренера схожих взглядов, если Квартальнов является основоположником этого стиля и за годы работы в КХЛ возвёл его в абсолют?

Никитин — запасной вариант?

На случай если переговоры с Быковым зайдут в тупик, у ЦСКА есть пара страховочных вариантов. В сообщении о том, что контракт с Квартальновым расторгнут, нет ни слова о судьбе его помощника Игоря Никитина и других членов тренерского штаба. Нам кажется это вовсе не случайным. Когда-то в Новосибирске, когда Квартальнов «по семейным обстоятельствам» отчаливал в столицу, Никитина планировали сделать главным тренером «Сибири». Хорошенько всё обдумав, он отказался, после чего вслед за Квартальновым рванул в столицу. Тогда свою роль сыграло желание Никитина работать со сборной России, что было возможно только при условии, если он будет ассистентом главного тренера. Да и выходить из тени он не спешил.

Вероятно, что и в ЦСКА постараются уговорить Никитина стать главным тренером. Вот только есть ли в этом хоть какой-то смысл? Игорь Валерьевич — единомышленник Дмитрия Вячеславовича. Более того, поговаривают, что за ту по-настоящему армейскую дисциплину, что царила в коллективе, отвечал именно помощник Квартальнова. Никитин — поборник жёсткой системы игры и не менее жёстких правил поведения в коллективе. За то, что в ЦСКА в последнее время практически не было улыбок, он несёт не меньшую ответственность, чем уволенный главный тренер. Москвичам же сегодня нужен человек, способный раскрепостить ребят, дать им инъекцию свободы. Помимо Никитина руководители ЦСКА рассматривают ещё одну фамилию. Однако речь идёт о не особо опытном и не имеющим серьёзных достижений специалисте, который ставит примерно тот же хоккей, что и отправленный в отставку Квартальнов. Копия всегда хуже оригинала.

Променяет ли Быков Швейцарию и Захаркина на ЦСКА?

Если руководство ЦСКА желает кардинальным образом изменить лицо клуба, то вариант всего один — пригласить Быкова. Любой ценой. Почву под возвращение этого тренера в ЦСКА начали прощупывать ещё в феврале, но к какому-то консенсусу стороны не пришли до сих пор. По одной версии камнем преткновения является условие «армейцев», касающееся нового тренерского штаба, которое звучит не иначе как «никакого Захаркина!». Пойдёт ли на это Быков, учитывая, что они со своим постоянным напарником неоднократно клялись друг другу в верности? Отказ от Захаркина — это не только моральная дилемма, но и чисто рабочий вопрос. Не секрет, что мозгом тандема всегда считался вовсе не двукратный олимпийский чемпион, а его коллега. Рискнёт ли он взяться за большой проект без обладающего солидной теоретической базой Захаркина? Найдёт ли такого же грамотного помощника, на которого к тому же можно будет положиться?



Ещё одна преграда в переговорах — нынешний статус Быкова. И дело не в том, что он, двукратный обладатель кубка Гагарина и человек, сделавший сборную Россию чемпионом спустя 15 лет, ставит невыполнимые условия. Он просто-напросто доволен тем положением, которое у него есть сейчас. Вячеслав Аркадьевич живёт в тихой Швейцарии, наслаждается ролью дедушки, входит в попечительский совет не чужого для него «Фрибурга» и время от времени консультирует главного тренера команды, за которую выступал в 90-х. Променять спокойную жизнь на ежедневный стресс, коим непременно обернётся работа с ЦСКА, сомнительный выбор. Тем более ещё не стёрт из памяти печальный опыт работы в Санкт-Петербурге, когда даже чемпионство не заставило Быкова и Захаркина продолжить работу со СКА. Настолько велико было давление и вмешательство извне.

Окулов, Кугрышев, Шалунов и Капризов — костяк для Быкова

Ни для кого в хоккейном мире не секрет, что у Быкова, как и у его соратника Захаркина, завышенные требования к исполнителям. Только с мастерами экстра-класса они способны ставить тот хоккей, что добывал для них трофеи. Это для Квартальнова с его до предела упрощённым стилем физические данные важнее технических. Быкову нужны обученные игроки, никакого Ворошило во втором звене и Телегина в большинстве. Забудьте. Казалось бы, для того чтобы удовлетворить его требования по составу, нужно взорвать рынок и полностью перелопатить ростер. Однако уже сейчас у ЦСКА вырисовывается состав, который мог бы подойти потенциальному наставнику москвичей.

Взять хотя бы Дмитрия Кугрышева. Если у Квартальнова он оседал в запасе вторую весну подряд, то у Быкова наверняка бы играл в ведущих звеньях. Два года назад СКА планировал приобрети этого нападающего, а сам он жаждал играть у Вячеслава Аркадьевича, но москвичи сыграли на опережение. Нет сомнений, что в хоккей Быкова впишется Стефан Да Коста — легионер, по сочетанию игрового мышления и навыков уступающий в лиге разве что Линусу Умарку. Француз — настоящий игровик, коих высоко ценит бывший тренер сборной России. Если позволит возраст и здоровье, к новому хоккею ЦСКА без труда адаптируется Александр Попов — игрок умный и тонкий. Не должно возникнуть проблем у Петрова, Ничушкина, Основина — форвардов гибких, способных мимикрировать под разный стиль.

Но главный резерв обновлённого ЦСКА — это даже не те, кто находился в опале у Квартальнова, а игроки, которые вот-вот станут «армейцами». То, что в столицу из Новосибирска переедет связка Шумаков — Шалунов, а вместе с ней Константин Окулов, секрет Полишинеля. Челябинцы, прошедшие школу Скабелки и побывавшие у Знарка в сборной, готовы, кажется, ко всему. Если надо — будут втыкаться, если надо — плести кружева. А вот Окулов — игрок до мозга костей творческий, буквально дышащий свободой хоккейной мысли. Попади он к Квартальнову — мог бы завять, как цветок на автомагистрали. То же самое можно сказать и про Кирилла Капризова, договорённость о переходе которого в ЦСКА между «Башнефтью» и «Роснефтью» уже достигнута. На этих двух связках, а также на Кугрышеве, Ничушкине, Петрове и легионерах Быков мог бы построить типичную для себя команду, где хоккеисты не работают, а играют, получая от этого удовольствие.

Быков может добыть не только Кубок Гагарина, но и аншлаги

Против Быкова говорит история его ухода из ЦСКА, когда они с Захаркиным под прикрытием сборной перебрались в сытую Башкирию. Теперь сытой стала хоккейная Москва, и особенно принципиальные болельщики ЦСКА будут вправе припомнить Вячеславу Аркадьевичу тот поступок. Не исключено, что против Быкова выступят отдельно взятые ветераны, но только если с ним в тандеме вернётся Захаркин. Для тренера, который выигрывал трофеи для Уфы и Санкт-Петербурга, но ещё не добивался успеха с родным клубом, возвращение могло бы стать новым вызовом. Будет кубок — и о том побеге восьмилетней давности благополучно забудут.