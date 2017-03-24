В Казань приедет «новый Умарк»?

Стороны достигли предварительной договоренности о подписании контракта. По условиям соглашения швед станет одним из самых высокооплачиваемых легионеров КХЛ. Официально о переходе будет объявлено по окончании сезона — сейчас Ландер выступает за фарм-клуб «Ойлерз» в АХЛ. «Ак Барс» подпишет контракт с форвардом «Эдмонтона».

Если Антон Ландер доедет до Казани, то его новый клуб получит игрока, сопоставимого по уровню таланта с лучшими шведами, выступавшими в КХЛ, — Тони Мортенссоном, Оскаром Меллером и Линусом Умарком. С последним он успел поиграть вместе в системе «Эдмонтона», поэтому слух о том, что его очень хотели увидеть в «Салавате» еще по ходу нынешнего сезона, кажется правдивым. Уфимцы пытались выиграть за него борьбу и сейчас, но предложение «Ак Барса» оказалось более щедрым. Зарплата Ландера позволит ему стать одним из самых высокооплачиваемых легионеров КХЛ. Но это как раз тот случай, когда деньгами можно и необходимо рисковать.

Стопроцентной уверенности, что 25-летний центрфорвард окажется в Казани, пожалуй, нет, поскольку во внимание нужно принимать и возможный интерес со стороны новичка лиги «Лас-Вегаса», и вероятность травм в «Эдмонтоне» с последующим вызовом в основной состав и, чем черт не шутит, внезапной феерией в плей-офф. Однако за шесть лет, проведенных в Северной Америке, и 215 матчей, сыгранных в НХЛ, Ландер так и не смог стать стабильным хоккеистом основного состава в одном из главных аутсайдеров лиги. Но разве у Умарка или Хартикайнена не было тех же проблем за океаном, где оба играли как раз в системе «Эдмонтона»? Зато сейчас на них не нарадуются в «Салавате».

Ландер в НХЛ оказался несколько слабоват для первых двух звеньев из-за неидеального катания, а в разрушительных тройках с акцентом на единоборства он чувствовал себя не в своей тарелке. В первую очередь он думающий центр, любящий и умеющий сыграть на партнеров, а также хорошо контролирующий шайбу. В обороне Ландер тоже отрабатывает на совесть, поэтому Зинэтуле Билялетдинову должен понравиться с первого взгляда.

В его таланте сомневаться не приходится. В этом сезоне швед доминирует в АХЛ, набрав 46 очков в 32 матчах за «Оклахому». Два года назад Ландер играл за сборную Швеции на чемпионате мира в Чехии и выходил в первом звене вместе с лидером «Нэшвилла» Филипом Форсбергом и тогда выступавшим за «Бостон» Луи Эрикссоном. В памятном четвертьфинале против россиян в Остраве «Тре Крунур» едва не спаслись, отыгравшись со счета 0:3, но в конце третьего периода пропустили после броска Евгения Малкина и последующего рикошета, в итоге уступив — 3:5.

Ландер в той встрече был лучшим в составе своей команды, забросив шайбу в ворота Сергея Бобровского и отдав две голевые передачи. Ему вообще не везет в противостоянии с российскими командами на международном уровне. В полуфинале молодежного чемпионата мира в Баффало шесть лет назад Ландер в серии послематчевых бросков не смог реализовать свою попытку, бросив в штангу ворот Дмитрия Шикина, и победа уплыла в другие руки. Единственным, кому тогда удалось забить, стал его потенциальный одноклубник по «Ак Барсу» Денис Голубев, так что им будет что вспомнить и обсудить.

В ближайшее время менеджменту казанцев предстоят переговоры с главной звездой команды, нападающим сборной России Владимиром Ткачевым, у которого истекает контракт. К 23-летнему игроку проявляют серьезный интерес с десяток клубов НХЛ. Если с ним договорятся и он продлит контракт, то в следующем сезоне у казанцев окажется потенциально лучшая во всей лиге (держим в уме отъезд Шипачева из СКА в НХЛ) комбинация первого и второго центрфорвардов.