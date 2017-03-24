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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29192373/
24 марта 2017, 14:58 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

Паре продолжит карьеру в «Автомобилисте»

«Автомобилист» достиг договоренности о подписании контракта с канадским нападающим Франсисом Паре, сообщает официальный сайт клуба.

На данный момент неизвестно, на какой срок будет подписано соглашение с 29-летним хоккеистом.

Паре играет в КХЛ с 2013 года, начинал с магнитогорского «Металлурга», затем выступал за такие команды, как «Трактор», «Слован» и «Медвешчак». Всего в лиге на его счету 185 сыгранных матчей и 88 (45+43) очков при показателе полезности «+13».

Автомобилист
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