Паре продолжит карьеру в «Автомобилисте»
«Автомобилист» достиг договоренности о подписании контракта с канадским нападающим Франсисом Паре, сообщает официальный сайт клуба.
На данный момент неизвестно, на какой срок будет подписано соглашение с 29-летним хоккеистом.
Паре играет в КХЛ с 2013 года, начинал с магнитогорского «Металлурга», затем выступал за такие команды, как «Трактор», «Слован» и «Медвешчак». Всего в лиге на его счету 185 сыгранных матчей и 88 (45+43) очков при показателе полезности «+13».
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