Паре продолжит карьеру в «Автомобилисте»

На данный момент неизвестно, на какой срок будет подписано соглашение с 29-летним хоккеистом.

Паре играет в КХЛ с 2013 года, начинал с магнитогорского «Металлурга», затем выступал за такие команды, как «Трактор», «Слован» и «Медвешчак». Всего в лиге на его счету 185 сыгранных матчей и 88 (45+43) очков при показателе полезности «+13».