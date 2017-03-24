Фастовский: ХК «Сибирь» ждет от форварда Кемппайнена ответ на контрактное предложение

Контракт Кемппайнена с «Сибирью» истекает 30 апреля. В сезоне-2016/17, дебютном для него в КХЛ, 28-летний финский форвард провел за «Сибирь» 60 игр в регулярном чемпионате, в которых набрал 23 очка (11 голов и 12 передач). «Сибирь» не смогла выйти в плей-офф КХЛ, заняв по итогам «регулярки» 9-е место в таблице Восточной конференции.

«Кемппайнену мы сделали предложение, пока он в раздумьях, мы ждем от него ответ. Что касается (канадского) вратаря Дэнни Тэйлора, то он просто по регламенту не может остаться в клубе, двух вратарей иностранных быть не может (в “Сибири” играет чех Александр Салак)», — сказал Фастовский по телефону.