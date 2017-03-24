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24 марта 2017, 14:27 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

Олег Гросс: До 30 апреля не могу ничего сказать по Григоренко

Генеральный менеджер «Автомобилиста» Олег Гросс прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о возможном переходе форварда уфимского «Салавата Юлаева» Игоря Григоренко в «Автомобилист».

— В прессе появилась информация о том, что нападающий «Салавата Юлаева» Игорь Григоренко в следующем сезоне перейдет в «Автомобилист». Могли бы прояснить ситуацию?

— Я ничего не могу сказать об этом. Согласно регламенту до 30 апреля мы вообще не имеем права разговаривать на эту тему. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ).

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