Олег Гросс: До 30 апреля не могу ничего сказать по Григоренко
Генеральный менеджер «Автомобилиста» Олег Гросс прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о возможном переходе форварда уфимского «Салавата Юлаева» Игоря Григоренко в «Автомобилист».
— В прессе появилась информация о том, что нападающий «Салавата Юлаева» Игорь Григоренко в следующем сезоне перейдет в «Автомобилист». Могли бы прояснить ситуацию?
— Я ничего не могу сказать об этом. Согласно регламенту до 30 апреля мы вообще не имеем права разговаривать на эту тему. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ).
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