Олег Гросс: До 30 апреля не могу ничего сказать по Григоренко

— В прессе появилась информация о том, что нападающий «Салавата Юлаева» Игорь Григоренко в следующем сезоне перейдет в «Автомобилист». Могли бы прояснить ситуацию?

— Я ничего не могу сказать об этом. Согласно регламенту до 30 апреля мы вообще не имеем права разговаривать на эту тему. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ).