ЦСКА назовет нового главного тренера в ближайшее время

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Однако победитель регулярного чемпионата не сумел взять ярославский барьер и сошел с кубковой дистанции на второй стадии плей-офф.

Сегодня утром корреспондент «Советского спорта» связался с президентом клуба Игорем Есмантовичем с просьбой прояснить ситуацию.

— Почему решили расстаться с Дмитрием Квартальновым?

— Мы очень благодарны Дмитрию Вячеславовичу за работу в клубе, с ним команда стала чемпионом России, еще дважды завоевывала Кубок континента имени Виктор Тихонова за победу в регулярном чемпионате. Но главную задачу — взять Кубок Гагарина — осуществить не удалось. Поэтому наблюдательный совет принял решение расстаться с главным тренером по обоюдному согласию сторон.

— Однако завоевать Кубок Гагарина в этом сезоне ЦСКА было почти нереально — команда потеряла лидеров Радулова, Зайцева, Любимова и комплектовалась по ходу чемпионата. В то время как ее главный соперник СКА качественно усилил состав…

— Мы с вами начинаем вдаваться в детали, подводить итоги сезона. Делать это преждевременно. Я лишь могу озвучить решение наблюдательного совета клуба.

— Когда назовете нового главного тренера?

— В ближайшее время. Вчера разорвали контракт со старым, сегодня начали переговоры с кандидатами на освободившийся пост.

— Ближайшее время — это завтра, неделя, две?

— Потерпеть осталось недолго.

— Новый тренер — это россиянин или иностранец?

— Это новый тренер. Пока так.

— Уходит ли вместе с Квартальновым его тренерский штаб?

— Вопрос преждевременный.

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Напомним, Квартальнов возглавил ЦСКА в апреле 2014 года и руководил командой три сезона. В 2015 году красно-синие выиграли регулярный чемпионат и завоевали золотые медали чемпионов России, а в плей-офф дошли до финала Западной конференции, где уступили будущему обладателю Кубка Гагарина СКА. В следующем сезоне к победе в регулярке ЦСКА добавил выход в финал плей-офф, где в семи матчах уступил «Магнитке».

Главным кандидатом в сменщики Квартальнова называют Вячеслава Быкова, который возглавлял ЦСКА пять сезонов — с 2004 по 2009 годы.