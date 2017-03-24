ЦСКА назовет нового главного тренера в ближайшее время
Вчера около 23.00 хоккейный клуб ЦСКА объявил о расторжении контракта с главным тренером Дмитрием Квартальновым по обоюдному согласию сторон. Несмотря на то, что перед стартом
плей-офф с ним продлили отношения еще на два сезона.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Однако победитель регулярного чемпионата не сумел взять ярославский барьер и сошел с кубковой дистанции на второй стадии
Сегодня утром корреспондент «Советского спорта» связался с президентом клуба Игорем Есмантовичем с просьбой прояснить ситуацию.
— Почему решили расстаться с Дмитрием Квартальновым?
— Мы очень благодарны Дмитрию Вячеславовичу за работу в клубе, с ним команда стала чемпионом России, еще дважды завоевывала Кубок континента имени Виктор Тихонова за победу в регулярном чемпионате. Но главную задачу — взять Кубок Гагарина — осуществить не удалось. Поэтому наблюдательный совет принял решение расстаться с главным тренером по обоюдному согласию сторон.
— Однако завоевать Кубок Гагарина в этом сезоне ЦСКА было почти нереально — команда потеряла лидеров Радулова, Зайцева, Любимова и комплектовалась по ходу чемпионата. В то время как ее главный соперник СКА качественно усилил состав…
— Мы с вами начинаем вдаваться в детали, подводить итоги сезона. Делать это преждевременно. Я лишь могу озвучить решение наблюдательного совета клуба.
— Когда назовете нового главного тренера?
— В ближайшее время. Вчера разорвали контракт со старым, сегодня начали переговоры с кандидатами на освободившийся пост.
— Ближайшее время — это завтра, неделя, две?
— Потерпеть осталось недолго.
— Новый тренер — это россиянин или иностранец?
— Это новый тренер. Пока так.
— Уходит ли вместе с Квартальновым его тренерский штаб?
— Вопрос преждевременный.
Квартальнова убрали из ЦСКА.
Напомним, Квартальнов возглавил ЦСКА в апреле 2014 года и руководил командой три сезона. В 2015 году
Главным кандидатом в сменщики Квартальнова называют Вячеслава Быкова, который возглавлял ЦСКА пять сезонов — с 2004 по 2009 годы.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter