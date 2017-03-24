Эркка Вестерлунд: Очень хочу, чтобы Капризов остался. Но я ничего не решаю

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— Вы впервые будете работать за пределами Финляндии.

— Тем интереснее для меня, ведь на этом этапе карьеры вызовы просто необходимы. А приглашение «Салавата» — это именно большой для меня вызов. Тренирую почти 40 лет, наконец-то выбрался за пределы родной страны.

— Обсуждали состав команды с Леонидом Вайсфельдом?

— Обсуждали, но этот разговор еще не закончен. Остается очень много вопросов.

— Вы хотели бы заполучить каких-то конкретных игроков?

— Мы только начинаем строить команду вместе с Вайсфельдом. Нам с ним предстоит распланировать наши дальнейшие действия. Пока преждевременно говорить что-то конкретное на эту тему.

— Вам не говорили, останется ли в команде Кирилл Капризов?

— Я очень на это надеюсь. Мне хотелось бы с ним поработать. Но в данном случае я ничего не решаю. На мой взгляд, Капризов — один из лучших молодых игроков мира.

— Не будет ли у вас проблем с коммуникацией?

— Само собой, в этом будут некоторые трудности. Но хоккей — это больше про дела, чем про слова. Слова, конечно, важны, но именно дела — первоочередное. Поэтому я не думаю, что возникнут проблемы. Плюс — это тоже своего рода вызов, который лишь вызывает во мне интерес. В то же время моя хоккейная философия очень проста. Это должно упростить мне налаживание диалога с командой. Посмотрим, как оно будет на самом деле.

— Будет ли у вас русский ассистент?

— Однозначно. Пока не могу сказать, кто именно, но как минимум один русский тренер в моем штабе будет.

— Вы ушли из «Йокерита», сказав, что хотите отдохнуть. Вайсфельду пришлось вас уговаривать, чтобы вы вернулись в хоккей?

— Я отдохнул — целый год не тренировал. На самом деле я ждал интересных предложений из-за рубежа, которые могли бы стать для меня вызовом. «Салават» — тот самый случай. И для меня большая честь, что такой клуб пригласил меня поработать.

— На ваш взгляд, нынешний «Салават» способен решать большие задачи? Выиграть Кубок Гагарина?

— Посмотрим, но нынешний подбор игроков позволяет с оптимизмом смотреть в будущее. Много мастеровитых парней, а с такими всегда приятно работать. Впрочем, я еще не очень хорошо знаком с командой. Но уверен, что работать в Уфе мне будет крайне интересно. В первую очередь я хочу, чтобы мы прибавили в командной игре. Это касается как атаки, так и обороны. Командная игра — самая, наверное, сильная сторона финского хоккея. Правда, это следствие того, что у нас не так много классных хоккеистов. Поэтому приходится брать другим.

— При Игоре Захаркине «Салават» играл в атакующий хоккей, моментами — безбашенный. Планируете ли вы изменить стиль игры команды?

— «Салават» — команда очень креативная. И мне хотелось бы сохранить эту ее сторону. Может быть, даже развить. В атаке. Но, естественно, обороне тоже будет уделяться большое внимание. Я хочу добиться в игре команды баланса. При этом мы будем играть активно и креативно в нападении.

— Вы знакомы с Захаркиным?

— Знаком, но не очень хорошо. Однако я уже общался с некоторыми игроками «Салавата», так что примерно знаю, что происходило в команде.

— Вам поставили какие-то определенные задачи?

— Конкретные задачи озвучены пока не были. Само собой, руководство хочет, чтобы «Салават» выступил лучше, чем в этом сезоне. Конкретика наверняка будет, но позже.