Сафронов: Контракт Орешкина с «Динамо» заканчивается, продлён он не будет
Генеральный директор московского «Динамо» Андрей Сафронов заявил, что главный тренер команды Сергей Орешкин покидает клуб.
«Контракт главного тренера Сергея Орешкина с “Динамо” заканчивается 30 апреля 2017 года. Мы не будем продлевать соглашение. Имя нового главного тренера будет объявлено позднее», — сказал Сафронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
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