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24 марта 2017, 13:02 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Сафронов: Контракт Орешкина с «Динамо» заканчивается, продлён он не будет

Генеральный директор московского «Динамо» Андрей Сафронов заявил, что главный тренер команды Сергей Орешкин покидает клуб.

«Контракт главного тренера Сергея Орешкина с “Динамо” заканчивается 30 апреля 2017 года. Мы не будем продлевать соглашение. Имя нового главного тренера будет объявлено позднее», — сказал Сафронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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