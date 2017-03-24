Буре: Бывший тренер ХК ЦСКА Квартальнов многого добился с командой в последние годы
МОСКВА, 24 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Бывший главный тренер московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА Дмитрий Квартальнов достаточно многого добился с армейцами в течение последних лет и полностью отдавался работе. Такое мнение ТАСС высказал бывший игрок ЦСКА и ряда клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ), член наблюдательного совета армейцев Павел Буре.
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ЦСКА объявил о расторжении контракта с Квартальновым по обоюдному согласию в четверг вечером. При специалисте команда трижды выигрывала регулярный чемпионат КХЛ, становилась чемпионом России (2015), а также выходила в финал Кубка Гагарина (2016).
«Решение об отставке принимает высшее руководство, и мы, как наблюдательный совет, его поддерживаем. Квартальнов достаточно многого добился — он взял команду в одном состоянии, а оставил в другом, — сказал Буре. — Он многое сделал для клуба, стал с ним чемпионом России, но, к сожалению, у него не получилось в
По словам Буре, на игре ЦСКА в текущем сезоне сказалось отсутствие форварда Александра Радулова, который летом уехал в НХЛ. «Я играл за ЦСКА в советское время — тогда это была сборная СССР. На тот момент у нас было очень много уникальных игроков, которых на сегодняшний день в природе нет, и невозможно найти столько уникальных хоккеистов. Радулов всегда привлекал к себе внимание: набирал много очков, и соперники за ним всегда следили, у него был очень высокий КПД, и не так легко таких игроков заменить, поэтому их отсутствие сказывается».
Ранее президент ЦСКА Игорь Есмантович сообщил ТАСС, что новый главный тренер будет назван в ближайшее время.
«Я могу только посоветовать по главному тренеру и сделаю это, когда мне покажут список кандидатов», — отметил Буре.
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