«Нефтехимик» вернул Кареева в «Кузню»?

22-летний хоккеист является воспитанником новокузнецкого хоккея и сменил клуб по ходу сезона в регулярном чемпионате.

За «Нефтехимик» он провел 16 матчей, в которых одержал 8 побед и имея процент отраженных бросков 94,3. На его счету три матча на ноль, один из которых был в матче с «Салаватом Юлаевым», где он отразил 61 бросок по своим воротам.