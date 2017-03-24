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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29190093/
24 марта 2017, 12:45 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

«Нефтехимик» вернул Кареева в «Кузню»?

Согласно EP Transfers, «Нефтехимик» отправил обратно в новокузнецкий «Металлург» голкипера Андрея Кареева.

22-летний хоккеист является воспитанником новокузнецкого хоккея и сменил клуб по ходу сезона в регулярном чемпионате.

За «Нефтехимик» он провел 16 матчей, в которых одержал 8 побед и имея процент отраженных бросков 94,3. На его счету три матча на ноль, один из которых был в матче с «Салаватом Юлаевым», где он отразил 61 бросок по своим воротам.

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