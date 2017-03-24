Шарыченков и Корягин возвращаются в «Динамо», Горовиков и Кашпар покинут команду

«Александр Шарыченков и Глеб Корягин возвращаются в команду и будут биться за попадание в основной состав. Скажу, что для этого у них есть всё. О Дмитрии Синицыне пока не знаю, он получил серьёзную травму, была сделана операция. Есть кое-какие вопросы по его моральному состоянию. Но будем смотреть.



Юусо Хиетанена мы уже продлили на два года. По поводу Егора Дугина, Анселя Галимова, Даниила Тарасова, Александра Ерёменко ещё будем разговаривать. Лукаш Кашпар и Константин Горовиков — это отдельный разговор. По Косте Горовикову есть такая поговорка: «Время не делает нас моложе, красивее и вкуснее». Как бы жалко ни было, но с ними, скорее всего, расстанемся.



Очень доволен тем, как отыграл Максим Соловьёв. Благодарен ему за терпение. Перед подписанием контракта мы с ним долго сидели и разговаривали. У меня была масса претензий к нему по прошлому сезону, по его физическим и моральным кондициям. Я всё Максиму высказал, а он сказал, что заканчивать не хочет. Я ответил: «Тогда выходи и доказывай, но тебе здесь никто ничего не гарантирует: добьёшься — получишь», — заявил Сафронов.



Карягин провёл завершившийся регулярный чемпионат в «Ладе», в 46 играх забив одну шайбу и отдав четыре паса при коэффициенте полезности «-1». Шарыченков играл за «Югру», за 21 встречу отразив 92% бросков при коэффициенте надёжности 2,25.