Есмантович: Результат ПХК ЦСКА неудовлетворительный, стояла задача выиграть плей-офф

ЦСКА в четверг объявил о расторжении контракта по обоюдному согласию с главным тренером Дмитрием Квартальновым. ЦСКА в сезоне-2016/17 дошел до второго раунда плей-офф КХЛ, где со счетом 2−4 в серии уступил ярославскому «Локомотиву». В середине февраля Есмантович сообщал «Р-Спорт», что весь тренерский штаб во главе с Квартальновым подписал новые контракты до конца сезона-2018/19.

«У клуба ЦСКА стояла задача выиграть Кубок Гагарина. В этом году тот результат, который мы показали в плей-офф, является неудовлетворительным, поэтому наблюдательный совет принял решение о расторжении контракта по обоюдному согласию с Дмитрием Квартальновым», — сказал Есмантович по телефону.