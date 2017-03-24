Есмантович: Результат ПХК ЦСКА неудовлетворительный, стояла задача выиграть плей-офф
МОСКВА, 24 мар —
Р-Спорт, Александр Рогулев. Хоккейный клуб ЦСКА показал неудовлетворительный результат в сезоне-2016/17, поэтому контракт с главным тренером Дмитрием Квартальновым расторгнут; перед московской командой стояла задача выиграть Кубок Гагарина, заявил агентству «Р-Спорт» президент армейцев Игорь Есмантович.
ЦСКА в четверг объявил о расторжении контракта по обоюдному согласию с главным тренером Дмитрием Квартальновым. ЦСКА в сезоне-2016/17 дошел до второго раунда
«У клуба ЦСКА стояла задача выиграть Кубок Гагарина. В этом году тот результат, который мы показали в
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