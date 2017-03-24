Есмантович: ПХК ЦСКА скоро назовет имя тренера, переговоры идут с рядом специалистов

ЦСКА в четверг объявил о расторжении контракта по обоюдному согласию с главным тренером Дмитрием Квартальновым. Ранее сообщалось, что клуб может возглавить Вячеслав Быков, но Есмантович ранее назвал информацию «вбросом непонятных людей».

«ЦСКА ведет переговоры с несколькими специалистами. В ближайшее время объявим о назначении нового главного тренера», — сказал Есмантович по телефону.