Есмантович: ПХК ЦСКА скоро назовет имя тренера, переговоры идут с рядом специалистов
МОСКВА, 24 мар —
Р-Спорт, Александр Рогулев. Московский хоккейный клуб ЦСКА ведет переговоры с рядом специалистов и скоро назовет имя главного тренера, заявил агентству «Р-Спорт» президент армейцев Игорь Есмантович.
ЦСКА в четверг объявил о расторжении контракта по обоюдному согласию с главным тренером Дмитрием Квартальновым. Ранее сообщалось, что клуб может возглавить Вячеслав Быков, но Есмантович ранее назвал информацию «вбросом непонятных людей».
«ЦСКА ведет переговоры с несколькими специалистами. В ближайшее время объявим о назначении нового главного тренера», — сказал Есмантович по телефону.
ЦСКА в сезоне-2016/17 дошел до второго раунда
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