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24 марта 2017, 11:15 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Есмантович: ПХК ЦСКА скоро назовет имя тренера, переговоры идут с рядом специалистов

МОСКВА, 24 мар — Р-Спорт, Александр Рогулев. Московский хоккейный клуб ЦСКА ведет переговоры с рядом специалистов и скоро назовет имя главного тренера, заявил агентству «Р-Спорт» президент армейцев Игорь Есмантович.

ЦСКА в четверг объявил о расторжении контракта по обоюдному согласию с главным тренером Дмитрием Квартальновым. Ранее сообщалось, что клуб может возглавить Вячеслав Быков, но Есмантович ранее назвал информацию «вбросом непонятных людей».

«ЦСКА ведет переговоры с несколькими специалистами. В ближайшее время объявим о назначении нового главного тренера», — сказал Есмантович по телефону.

ЦСКА в сезоне-2016/17 дошел до второго раунда плей-офф КХЛ, где со счетом 2−4 в серии уступил ярославскому «Локомотиву».

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Новости КХЛ

Есмантович: Результат ПХК ЦСКА неудовлетворительный, стояла задача выиграть плей-офф

МОСКВА, 24 мар — Р-Спорт, Александр Рогулев. Хоккейный клуб ЦСКА показал неудовлетворительный результат в сезоне-2016/17, поэтому контракт с главным тренером Дмитрием Квартальновым расторгнут; перед московской командой стояла задача выиграть Кубок Гагарина, заявил агентству «Р-Спорт» президент армейцев Игорь Есмантович.
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