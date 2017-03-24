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24 марта 2017, 11:10 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Вратарь Андрей Кареев возвращается из «Нефтехимика» в «Кузню»

Тема: Переходы КХЛ 2016/2017

22-летний вратарь Андрей Кареев, проведший вторую половину регулярного чемпионата в нижнекамском «Нефтехимике», возвращается в Новокузнецк.

Об этом корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву сообщил главный тренер татарстанского клуба Андрей Назаров.

«Мы провели психологический анализ Андрея Кареева. Парень талантливый, но психологически неустойчивый. Приняли решение не выкупать его у “Кузни” за баснословную сумму и отдали обратно. Желаем Андрею Карееву успехов в дальнейшей карьере», — сказал Назаров.

В активе Кареева 16 матчей за «Нефтехимик» при проценте отражённых бросков 94,3 и коэффициенте надёжности 1,88.

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