Вратарь Андрей Кареев возвращается из «Нефтехимика» в «Кузню»
Тема: Переходы КХЛ 2016/2017
22-летний вратарь Андрей Кареев, проведший вторую половину регулярного чемпионата в нижнекамском «Нефтехимике», возвращается в Новокузнецк.
Об этом корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву сообщил главный тренер татарстанского клуба Андрей Назаров.
«Мы провели психологический анализ Андрея Кареева. Парень талантливый, но психологически неустойчивый. Приняли решение не выкупать его у “Кузни” за баснословную сумму и отдали обратно. Желаем Андрею Карееву успехов в дальнейшей карьере», — сказал Назаров.
В активе Кареева 16 матчей за «Нефтехимик» при проценте отражённых бросков 94,3 и коэффициенте надёжности 1,88.
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