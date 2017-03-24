Генменеджер «Салавата»: Вестерлунд закончил бы карьеру без предложения из топ-клуба
МОСКВА, 24 мар —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Финский тренер Эркка Вестерлунд мог завершить карьеру, если бы не получил приглашение от большого хоккейного клуба, предложение «Салавата Юлаева» специалиста устроило, заявил агентству «Р-Спорт» генеральный менеджер уфимцев Леонид Вайсфельд.
Выступающий в КХЛ «Салават Юлаев» в пятницу объявил о подписании соглашения с 59-летним Вестерлундом. Контракт с финским специалистом, который будет главным тренером, заключен сроком на два сезона. Последним до сегодняшнего дня клубом Вестерлунда был финский «Йокерит», в котором он работал с 2014 по 2016 год. Уфимцы в нынешнем сезоне уступили казанскому «Ак Барсу» в серии первого раунда
«У нас было
Сборная Финляндии под руководством Вестерлунда дважды становилась призером Олимпийских игр (серебро ОИ-2006 и бронза ОИ-2014), а также завоевала три медали чемпионатов мира (бронза ЧМ-2006, серебро ЧМ-2007 и ЧМ-2014). «Йокерит» под руководством Вестерлунда в дебютном сезоне КХЛ дошел до второго раунда Кубка Гагарина, а в следующем проиграл в первом же раунде нижегородскому «Торпедо» (2−4).
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