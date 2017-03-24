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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29188661/
24 марта 2017, 10:55 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Генменеджер «Салавата»: Вестерлунд закончил бы карьеру без предложения из топ-клуба

МОСКВА, 24 мар — Р-Спорт, Семен Галькевич. Финский тренер Эркка Вестерлунд мог завершить карьеру, если бы не получил приглашение от большого хоккейного клуба, предложение «Салавата Юлаева» специалиста устроило, заявил агентству «Р-Спорт» генеральный менеджер уфимцев Леонид Вайсфельд.

Выступающий в КХЛ «Салават Юлаев» в пятницу объявил о подписании соглашения с 59-летним Вестерлундом. Контракт с финским специалистом, который будет главным тренером, заключен сроком на два сезона. Последним до сегодняшнего дня клубом Вестерлунда был финский «Йокерит», в котором он работал с 2014 по 2016 год. Уфимцы в нынешнем сезоне уступили казанскому «Ак Барсу» в серии первого раунда плей-офф c общим счетом 1−4, после чего пост главного тренера команды покинул Игорь Захаркин.

«У нас было четыре-пять реальных кандидатов, но было решено, что на данный момент лучший выбор для клуба — Эркка Вестерлунд. Проблем в переговорах не возникло, Вестерлунд действительно говорил, что думал завершить карьеру, но сделал бы это только в случае отсутствия предложения из большого клуба. Наше предложение его устроило», — сказал Вайсфельд по телефону.

Сборная Финляндии под руководством Вестерлунда дважды становилась призером Олимпийских игр (серебро ОИ-2006 и бронза ОИ-2014), а также завоевала три медали чемпионатов мира (бронза ЧМ-2006, серебро ЧМ-2007 и ЧМ-2014). «Йокерит» под руководством Вестерлунда в дебютном сезоне КХЛ дошел до второго раунда Кубка Гагарина, а в следующем проиграл в первом же раунде нижегородскому «Торпедо» (2−4).

«Вестерлунд никогда не работал с российскими игроками? Все когда-то бывает в первый раз. Знаю, что бывали разные случаи, как, например, проблемы Кари Киви в челябинском “Тракторе”, но вы уж не сравнивайте божий дар с яичницей. Что касается негласного запрета на иностранных тренеров, то я никогда не слышал про такой, и никто про это не знает, я даже в лиге специально уточнил. И потом, еще неизвестно, каких тренеров в КХЛ больше — россиян или других. Посмотрите, кто у нас тренеры, с какими паспортами», — отметил Вайсфельд.

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МОСКВА, 24 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Тренерский штаб хоккейного клуба «Салават Юлаев» под руководством нового главного тренера Эркки Вестерлунда будет сформирован в течение пяти дней. Об этом ТАСС сообщил генеральный менеджер клуба Леонид Вайсфельд.
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