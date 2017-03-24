Генменеджер «Салавата»: Вестерлунд закончил бы карьеру без предложения из топ-клуба

Выступающий в КХЛ «Салават Юлаев» в пятницу объявил о подписании соглашения с 59-летним Вестерлундом. Контракт с финским специалистом, который будет главным тренером, заключен сроком на два сезона. Последним до сегодняшнего дня клубом Вестерлунда был финский «Йокерит», в котором он работал с 2014 по 2016 год. Уфимцы в нынешнем сезоне уступили казанскому «Ак Барсу» в серии первого раунда плей-офф c общим счетом 1−4, после чего пост главного тренера команды покинул Игорь Захаркин.

«У нас было четыре-пять реальных кандидатов, но было решено, что на данный момент лучший выбор для клуба — Эркка Вестерлунд. Проблем в переговорах не возникло, Вестерлунд действительно говорил, что думал завершить карьеру, но сделал бы это только в случае отсутствия предложения из большого клуба. Наше предложение его устроило», — сказал Вайсфельд по телефону.

Сборная Финляндии под руководством Вестерлунда дважды становилась призером Олимпийских игр (серебро ОИ-2006 и бронза ОИ-2014), а также завоевала три медали чемпионатов мира (бронза ЧМ-2006, серебро ЧМ-2007 и ЧМ-2014). «Йокерит» под руководством Вестерлунда в дебютном сезоне КХЛ дошел до второго раунда Кубка Гагарина, а в следующем проиграл в первом же раунде нижегородскому «Торпедо» (2−4).