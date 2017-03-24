Тренерский штаб ХК «Салават Юлаев» будет полностью сформирован в течение пяти дней
МОСКВА, 24 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Тренерский штаб хоккейного клуба «Салават Юлаев» под руководством нового главного тренера Эркки Вестерлунда будет сформирован в течение пяти дней. Об этом ТАСС сообщил генеральный менеджер клуба Леонид Вайсфельд.
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Ранее уфимский клуб объявил о подписании двухлетнего контракта с финским специалистом Вестерлундом.
«Мы проанализировали ситуацию, были очень достойные кандидаты. Мы посчитали, что в нашей ситуации на сегодняшний день самая оптимальная кандидатура — это Вестерлунд, — сказал Вайсфельд. — В ближайшие дней пять мы сформируем тренерский штаб и его объявим».
«Он задал мне вопрос, в каком бы стиле мы хотели, чтобы играла команда. Я сказал, что в любом, главное, чтобы команда выигрывала. Мы обсуждали с ним некоторые позиции по игрокам — никаких расхождений у нас нет», — добавил он.
«Салават Юлаев» под руководством предыдущего главного тренера Игоря Захаркина проиграл в первом раунде Кубка Гагарина «Ак Барсу» со счетом 1−4 в серии.
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