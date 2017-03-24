Вестерлунд возглавил «Салават Юлаев»

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Об этом информирует официальный сайт уфимского клуба КХЛ.



Помимо клубной работы, Вестерлунд возглавлял юниорскую, молодёжную и национальную сборные Финляндии. Он выигрывал серебряную и бронзовую медали как Олимпийских игр, так и чемпионатов мира. В 2009 году специалист был включён в зал славы финского хоккея.



Последним местом работы Вестерлунда «Йокерит», он возглавлял команду с 2014 по 2016 год. С финской командой КХЛ он за два сезона прошёл один раунд плей-офф.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">⚡️Нашим новым главным тренером стал 59-летний финский специалист Эркка Вестерлунд! <a href="https://twitter.com/hashtag/HCSalavat?src=hash">#HCSalavat</a> <a href="https://t.co/HF1fNUro0S">pic.twitter.com/HF1fNUro0S</a></p>— ХК Салават Юлаев (@hcsalavat) <a href="https://twitter.com/hcsalavat/status/845164792906072065">24 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>