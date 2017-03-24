Вестерлунд возглавил «Салават Юлаев»
Главным тренером «Салавата Юлаева» назначен Эркка Вестерлунд.
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Об этом информирует официальный сайт уфимского клуба КХЛ.
Помимо клубной работы, Вестерлунд возглавлял юниорскую, молодёжную и национальную сборные Финляндии. Он выигрывал серебряную и бронзовую медали как Олимпийских игр, так и чемпионатов мира. В 2009 году специалист был включён в зал славы финского хоккея.
Последним местом работы Вестерлунда «Йокерит», он возглавлял команду с 2014 по 2016 год. С финской командой КХЛ он за два сезона прошёл один раунд
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