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24 марта 2017, 10:12 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Вестерлунд возглавил «Салават Юлаев»

Главным тренером «Салавата Юлаева» назначен Эркка Вестерлунд.

Главным тренером Салавата Юлаева назначен Эркка Вестерлунд. Увеличить
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Об этом информирует официальный сайт уфимского клуба КХЛ.

Помимо клубной работы, Вестерлунд возглавлял юниорскую, молодёжную и национальную сборные Финляндии. Он выигрывал серебряную и бронзовую медали как Олимпийских игр, так и чемпионатов мира. В 2009 году специалист был включён в зал славы финского хоккея.

Последним местом работы Вестерлунда «Йокерит», он возглавлял команду с 2014 по 2016 год. С финской командой КХЛ он за два сезона прошёл один раунд плей-офф.

Салават Юлаев
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Генменеджер «Салавата»: Вестерлунд закончил бы карьеру без предложения из топ-клуба

МОСКВА, 24 мар — Р-Спорт, Семен Галькевич. Финский тренер Эркка Вестерлунд мог завершить карьеру, если бы не получил приглашение от большого хоккейного клуба, предложение «Салавата Юлаева» специалиста устроило, заявил агентству «Р-Спорт» генеральный менеджер уфимцев Леонид Вайсфельд.
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