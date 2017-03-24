ОТ КВАРТАЛЬНОВА УСТАЛИ

Дмитрий Квартальнов и заслужил отставку, и не заслужил одновременно. Кубок Гагарина он не выиграл. Один раз трагично уступил СКА, ведя в серии 3:0, затем был повержен в финале «Металлургом». Нынешний сезон — худший в его армейской карьере. Команда не преодолела второй раунд плей-офф. С другой стороны, все ветераны ЦСКА, руководство клуба постоянно твердили, что ценность регулярного чемпионата должна оцениваться выше, а ведь в гладком турнире у бывшего тренера все было нормально. Было бы логично оценить это по достоинству не только на словах.

Но от Квартальнова устали. Летом мы были на турнире в Сочи, и уже тогда хоккеисты тяжело вздыхали, а самыми веселыми были те, кто находился в расположении олимпийской сборной. Но не поймите неправильно. Каждый игрок команды старался, каждый хотел попасть в состав и выиграть, но только все это делалось без любви, а за деньги. Джефф Плэтт вообще сбежал из клуба, несмотря на хорошее предложение, так как морально устал. Это он потом понял, что привык к определенным тратам, а в Швеции надо жить экономно. После этого и вернулся.

И не скажу, что тренера подвели игроки. Нет, это он сам себя подвел и неграмотной тактикой, и неправильными кадровыми решениями, и даже внутренними комплексами. Я не понимаю, как человек, работающий на таком уровне, в таком клубе, так панически боится журналистов.

Расскажу личную историю. За последние три месяца мне шесть раз назначали встречу с тренером и шесть раз отменяли. То я «что-то не так напишу», то какие-то другие причины. Квартальнов — единственный тренер в КХЛ, который запрещал прессе приходить на тренировки, а двери вокруг коробки запирались на цепь.

Но опять же не это стало причиной.

ЕСМАНТОВИЧ ЗАХВАТИЛ ВЛАСТЬ

Причина отставки Дмитрия Вячеславовича — новый президент. Игорь Есмантович окончательно захватил власть в клубе, практически снял Сергея Федорова с должности и теперь управляет не только хозяйственным, но и спортивным отделами. Федорова перевели на должность тренера-селекционера, как бы не звучала его должность. Хоккеисты на следующий сезон подбирались абсолютно без ведома нынешнего тренера. Квартальнов все это видел, но молчал. Отчасти из-за страха, отчасти, потому как думал, что его действующий контракт что-то означает. Он, вероятно, рассчитывал и на то, что за последние три года ЦСКА выглядел мощно и добивался неплохих промежуточных результатов.

И, конечно, просчитался, как и бывший генеральный менеджер Сергей Федоров.

Опять же я все пытаюсь перейти на тему Игоря Есмантовича, но про его деятельность можно судить чуть позже, а сегодня работу потерял главный тренер. И, боюсь, что теперь ему предложат лишь понижение. Условную «Северсталь». А ведь еще совсем недавно все было иначе. Квартальнов так поработал в «Сибири», что его едва не назначили тренером национальной команды, но что-то сорвалось. Однако на Кирилл Фастовского уже выходили и просили не чинить препятствий.

В ЦСКА все поначалу было нормально, и первый сезон был очень неплохим. Да и второй тоже. Но уехал Никита Зайцев, Александр Радулов (особенно Радулов), и вдруг выяснилось, что никаких других козырей у команды нет. Существует лишь длинная скамейка, возможность менять по пять-шесть игроков, которые физически выносливы и бросают из любых позиций, находясь на льду по 20 секунд. То, что в первый сезон выглядело свежо, к третьему прекратило давать результат. Все привыкли.

Что будет дальше с ЦСКА? По моим данным, там предпринимали все усилия, чтобы вернуть в клуб Вячеслава Быкова. Но он пока не соглашается. Ему просто очень комфортно живется в Швейцарии, а тренерский голод у него пока не наступил, да и после Уфы и СКА нет проблем с деньгами (и не будет). Не исключено, что главным сделают Игоря Никитина. Не зря же ему в прошлом сезоне дали квартиру и машину, чтобы он не уехал в Омск.

Третий вариант — чистое гадание, так как мы не знаем, какой менеджер Игорь Есмантович. Пока он знаменит тем, что, выкручивая руки и пользуясь связями, купит Кирилла Капризова за те же деньги, что «Салават Юлаев» приобрел его из Новокузнецка. Менеджерский талант в таких сделках совершенно не нужен.

Но все это уже будет без Дмитрия Квартальнова. Ему необходимо взять паузу и, может быть, сходить на курсы психолога. Слишком уж часто и сильно он нервничает.

Алексей ШЕВЧЕНКО.