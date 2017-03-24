Борис Майоров: Судейство в пользу СКА настораживает!

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

— В этом матче «Локомотив», пожалуй, поражения не заслужил, — считает Борис Майоров. — Ну вы только гляньте на итоговую статистику — у ярославцев на десять минут штрафа больше, чем у соперника. Тут на лицо админресурс со стороны СКА. Не должно быть в таких ответственных матчах такого перекоса! Лично меня такое судейство настораживает. Ведь я же вижу, что все нарушения, даже спорные, со стороны «Локомотива» фиксируются. А когда СКА жестко играет у борта, арбитры могут и промолчать. Удаление Полунина у меня сомнение вызывает….

— И, тем не менее, СКА забросил на одну шайбу больше.

— Я скажу, что армейцам еще и повезло. Ведь три своих гола из пяти, в том числе и решающий они забили после рикошетов. А если брать чистую игру, через осмысленные действия на площадке, то в ней ярославцы сопернику ничуть не уступили.

Бросилось в глаза, что «Локомотив» начел серию со СКА в той же самой манере, которой он одолел московских армейцев. Первые полтора периода основная задача ярославцев была не проиграть в борьбе и беготне. На первом месте в действиях железнодорожников была агрессивность. Они старались не давать сопернику проявить себя. Но с Питером играть также, как с ЦСКА нельзя!

У хоккеистов СКА слишком много мастерства. Они будут в ответ толкаться. Но одновременно будут еще и играть. У Олега Знарка в составе столько техничных мастеров, что нарушать на них правила соперник просто обречен. Отчасти еще и отсюда много удалений в составе «Локомотива». А в итоге именно игра в неравных составах и стала решающим фактором в этом матче. Алексей Кудашов должен срочно сделать вывод — со СКА удаляться нельзя вообще. Это сразу чревато пропущенными шайбами.

— Но и «Локомотив» здорово удивил, когда забил четыре гола и уверенно вышел вперед.

— Ярославцы поняли, что со СКА надо не только толкаться. И начали проявлять другие свои качества. В частности, провели несколько очень острых и результативных контратак.

— Было впечатление, что питерская оборона к ним совсем не готова.

— Для железнодорожников это абсолютно нормальное явление. Они также и ЦСКА забивали. Вообще, хоккей отличный. Видно, что обе команды свежие и тонус после паузы не потеряли.

— За счет чего СКА в третьем периоде смог сравнять счет?

— «Локомотив» вновь подвели удаления. Реализовав очередное большинство, армейцы забросили третью шайбу и сократили разрыв до минимума. Получается, что железнодорожники сами подарили им шанс на спасение. И хозяева им воспользовались — сравняли счет на последних секундах третьего периода.

— Сильно СКА не хватает капитана Павла Дацюка?

— Пожалуй. Особенно в чистой игре, где надо не толкаться, а проявить именно мастерство.

— А «Локомотиву» — травмированного голкипера Алексея Мурыгина?