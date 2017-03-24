Борис Майоров: Судейство в пользу СКА настораживает!
Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказал свое мнение о победе СКА над «Локомотивом» в первом матче финала Западной конференции.
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— В этом матче «Локомотив», пожалуй, поражения не заслужил, — считает Борис Майоров. — Ну вы только гляньте на итоговую статистику — у ярославцев на десять минут штрафа больше, чем у соперника. Тут на лицо админресурс со стороны СКА. Не должно быть в таких ответственных матчах такого перекоса! Лично меня такое судейство настораживает. Ведь я же вижу, что все нарушения, даже спорные, со стороны «Локомотива» фиксируются. А когда СКА жестко играет у борта, арбитры могут и промолчать. Удаление Полунина у меня сомнение вызывает….
— И, тем не менее, СКА забросил на одну шайбу больше.
— Я скажу, что армейцам еще и повезло. Ведь три своих гола из пяти, в том числе и решающий они забили после рикошетов. А если брать чистую игру, через осмысленные действия на площадке, то в ней ярославцы сопернику ничуть не уступили.
Бросилось в глаза, что «Локомотив» начел серию со СКА в той же самой манере, которой он одолел московских армейцев. Первые полтора периода основная задача ярославцев была не проиграть в борьбе и беготне. На первом месте в действиях железнодорожников была агрессивность. Они старались не давать сопернику проявить себя. Но с Питером играть также, как с ЦСКА нельзя!
У хоккеистов СКА слишком много мастерства. Они будут в ответ толкаться. Но одновременно будут еще и играть. У Олега Знарка в составе столько техничных мастеров, что нарушать на них правила соперник просто обречен. Отчасти еще и отсюда много удалений в составе «Локомотива». А в итоге именно игра в неравных составах и стала решающим фактором в этом матче. Алексей Кудашов должен срочно сделать вывод — со СКА удаляться нельзя вообще. Это сразу чревато пропущенными шайбами.
— Но и «Локомотив» здорово удивил, когда забил четыре гола и уверенно вышел вперед.
— Ярославцы поняли, что со СКА надо не только толкаться. И начали проявлять другие свои качества. В частности, провели несколько очень острых и результативных контратак.
— Было впечатление, что питерская оборона к ним совсем не готова.
— Для железнодорожников это абсолютно нормальное явление. Они также и ЦСКА забивали. Вообще, хоккей отличный. Видно, что обе команды свежие и тонус после паузы не потеряли.
— За счет чего СКА в третьем периоде смог сравнять счет?
— «Локомотив» вновь подвели удаления. Реализовав очередное большинство, армейцы забросили третью шайбу и сократили разрыв до минимума. Получается, что железнодорожники сами подарили им шанс на спасение. И хозяева им воспользовались — сравняли счет на последних секундах третьего периода.
— Сильно СКА не хватает капитана Павла Дацюка?
— Пожалуй. Особенно в чистой игре, где надо не толкаться, а проявить именно мастерство.
— А «Локомотиву» — травмированного голкипера Алексея Мурыгина?
— Наверное. Для Судницина становится первым номером в такой ответственный момент
|23.03.2017 19:30
|Зрители 12381
|Плей-офф: Финалы конференций
|Ледовый дворец
|Олег Знарок
|Алексей Кудашов
|Микко Коскинен 58:21 (М. Коскинен 58:40-58:45, М. Коскинен 59:50-71:09, И. Шестеркин 71:09)
|Александр Судницин
|1-й период
|02:06
|Артем Зуб
|Эмиль Галимов
|02:06
|Александр Кадейкин
|05:43
|06:54
|Ярно Коскиранта (С. Широков, Ант. Белов)
|Павел Красковский
|10:52
|16:14
|Николай Прохоркин
|Илья Любушкин
|18:35
|2-й период
|Егор Аверин
|20:39
|Якуб Накладал
|25:06
|25:51
|Евгений Кетов
|25:51
|Сергей Широков
|25:51
|Сергей Широков
|Михаил Пашнин
|25:51
|Рушан Рафиков
|25:51
|29:03
|Динар Хафизуллин
|Александр Полунин
|29:03
|Дмитрий Лугин (Р. Рафиков, Е. Аверин)
|34:09
|Егор Аверин (П. Коледов, И. Любушкин)
|36:22
|3-й период
|45:31
|Патрик Херсли (В. Шипачев, Е. Дадонов)
|Максим Тальбо (П. Контиола)
|46:34
|Денис Мосалев (Э. Галимов, Д. Апальков)
|47:21
|48:08
|Илья Ковальчук
|Стаффан Кронвалль
|48:08
|Александр Полунин
|50:35
|Даниил Апальков
|54:07
|55:03
|Никита Гусев (П. Херсли, В. Шипачев)
|56:02
|Сергей Широков
|59:50
|Ярно Коскиранта (П. Херсли, Ант. Белов)
|Овертайм
|Эмиль Галимов
|65:08
|72:51
|Патрик Херсли (В. Шипачев, Н. Гусев)
|16
|Штрафное время
|26
|8
|Игра в большинстве
|3
|2
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
|Главный судья
|Денис Наумов (Тольятти, Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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