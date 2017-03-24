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24 марта 2017, 0:25 | Хоккей: КХЛ | Советский спорт

Борис Майоров: Судейство в пользу СКА настораживает!

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказал свое мнение о победе СКА над «Локомотивом» в первом матче финала Западной конференции.

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказал свое мнение о победе <span class=error>СКА</span> над Локомотивом в первом матче финала Западной конференции. Увеличить
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— В этом матче «Локомотив», пожалуй, поражения не заслужил, — считает Борис Майоров. — Ну вы только гляньте на итоговую статистику — у ярославцев на десять минут штрафа больше, чем у соперника. Тут на лицо админресурс со стороны СКА. Не должно быть в таких ответственных матчах такого перекоса! Лично меня такое судейство настораживает. Ведь я же вижу, что все нарушения, даже спорные, со стороны «Локомотива» фиксируются. А когда СКА жестко играет у борта, арбитры могут и промолчать. Удаление Полунина у меня сомнение вызывает….

— И, тем не менее, СКА забросил на одну шайбу больше.

—  Я скажу, что армейцам еще и повезло. Ведь три своих гола из пяти, в том числе и решающий они забили после рикошетов. А если брать чистую игру, через осмысленные действия на площадке, то в ней ярославцы сопернику ничуть не уступили.

Бросилось в глаза, что «Локомотив» начел серию со СКА в той же самой манере, которой он одолел московских армейцев. Первые полтора периода основная задача ярославцев была не проиграть в борьбе и беготне. На первом месте в действиях железнодорожников была агрессивность. Они старались не давать сопернику проявить себя. Но с Питером играть также, как с ЦСКА нельзя!

У хоккеистов СКА слишком много мастерства. Они будут в ответ толкаться. Но одновременно будут еще и играть. У Олега Знарка в составе столько техничных мастеров, что нарушать на них правила соперник просто обречен. Отчасти еще и отсюда много удалений в составе «Локомотива». А в итоге именно игра в неравных составах и стала решающим фактором в этом матче. Алексей Кудашов должен срочно сделать вывод — со СКА удаляться нельзя вообще. Это сразу чревато пропущенными шайбами.

— Но и «Локомотив» здорово удивил, когда забил четыре гола и уверенно вышел вперед.

—  Ярославцы поняли, что со СКА надо не только толкаться. И начали проявлять другие свои качества. В частности, провели несколько очень острых и результативных контратак.

— Было впечатление, что питерская оборона к ним совсем не готова.

— Для железнодорожников это абсолютно нормальное явление. Они также и ЦСКА забивали. Вообще, хоккей отличный. Видно, что обе команды свежие и тонус после паузы не потеряли.

— За счет чего СКА в третьем периоде смог сравнять счет?

—  «Локомотив» вновь подвели удаления. Реализовав очередное большинство, армейцы забросили третью шайбу и сократили разрыв до минимума. Получается, что железнодорожники сами подарили им шанс на спасение. И хозяева им воспользовались — сравняли счет на последних секундах третьего периода.

— Сильно СКА не хватает капитана Павла Дацюка?

— Пожалуй. Особенно в чистой игре, где надо не толкаться, а проявить именно мастерство.

— А «Локомотиву» — травмированного голкипера Алексея Мурыгина?

— Наверное. Для Судницина становится первым номером в такой ответственный момент плей-офф — слишком тяжелое испытание. Но, если честно, мне вратарская бригада ярославцев и в целом кажется не слишком надежной. Это не самое сильное их звено.

23.03.2017 19:30 Зрители 12381 Плей-офф: Финалы конференций Ледовый дворец
СКА 5:4 ОТ Локомотив
(1:0, 0:2, 3:2)
Главные тренеры
Олег Знарок Алексей Кудашов
Вратари
Микко Коскинен 58:21 (М. Коскинен 58:40-58:45, М. Коскинен 59:50-71:09, И. Шестеркин 71:09) Александр Судницин
1-й период
02:06 Артем Зуб
Эмиль Галимов 02:06
Александр Кадейкин 05:43
06:54 Ярно Коскиранта (С. Широков, Ант. Белов)
Павел Красковский 10:52
16:14 Николай Прохоркин
Илья Любушкин 18:35
2-й период
Егор Аверин 20:39
Якуб Накладал 25:06
25:51 Евгений Кетов
25:51 Сергей Широков
25:51 Сергей Широков
Михаил Пашнин 25:51
Рушан Рафиков 25:51
29:03 Динар Хафизуллин
Александр Полунин 29:03
Дмитрий Лугин (Р. Рафиков, Е. Аверин) 34:09
Егор Аверин (П. Коледов, И. Любушкин) 36:22
3-й период
45:31 Патрик Херсли (В. Шипачев, Е. Дадонов)
Максим Тальбо (П. Контиола) 46:34
Денис Мосалев (Э. Галимов, Д. Апальков) 47:21
48:08 Илья Ковальчук
Стаффан Кронвалль 48:08
Александр Полунин 50:35
Даниил Апальков 54:07
55:03 Никита Гусев (П. Херсли, В. Шипачев)
56:02 Сергей Широков
59:50 Ярно Коскиранта (П. Херсли, Ант. Белов)
Овертайм
Эмиль Галимов 65:08
72:51 Патрик Херсли (В. Шипачев, Н. Гусев)
Статистика
16 Штрафное время 26
8 Игра в большинстве 3
2 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
Главный судья Денис Наумов (Тольятти, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Локомотив
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