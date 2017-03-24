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24 марта 2017, 0:30 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Игорь Григоренко продолжит карьеру в «Автомобилисте»

Как стало известно «Чемпионату», форвард уфимского «Салавата Юлаева» Игорь Григоренко в следующем сезоне будет защищать цвета екатеринбургского «Автомобилиста».

В минувшем сезоне Григоренко провёл за юлаевцев 32 матча в регулярном чемпионате КХЛ, забросив шесть шайб и отдав три результативные передачи. Коэффициент полезности — «-7». В плей-офф форвард сыграл пять встреч, не забив ни одной шайбы и отдав один пас. Коэффициент полезных действий — «+1».

По ходу чемпионата Игорь Григоренко долго не играл из-за проблем со зрением. Была информация, что он, как и швед Андреас Энгквист, с которым в «Салавате» расторгли контракт, может завершить профессиональную карьеру.

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