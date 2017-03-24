Игорь Григоренко продолжит карьеру в «Автомобилисте»
Как стало известно «Чемпионату», форвард уфимского «Салавата Юлаева» Игорь Григоренко в следующем сезоне будет защищать цвета екатеринбургского «Автомобилиста».
В минувшем сезоне Григоренко провёл за юлаевцев 32 матча в регулярном чемпионате КХЛ, забросив шесть шайб и отдав три результативные передачи. Коэффициент полезности — «-7». В
По ходу чемпионата Игорь Григоренко долго не играл
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