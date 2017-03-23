Быков выразил сожаление в связи с уходом Квартальнова из ПХК ЦСКА
МОСКВА, 23 мар —
Р-Спорт, Александр Рогулев. Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков выразил сожаление в связи с уходом Дмитрия Квартальнова из московского ЦСКА, а также заявил, что не контактировал с армейским клубом по поводу возможной работы.
В четверг ЦСКА объявил о расторжении контракта с Квартальновым по обоюдному согласию сторон. ЦСКА в сезоне-2016/17 дошел до второго раунда
«Я сожалею, что моему коллеге Дмитрию Квартальнову не дали возможность доработать до конца контракта. Все, что касается меня, — на уровне слухов, и никаких контактов (с ЦСКА) у меня не было. Мне нечего комментировать, кроме как выразить сожаление моему коллеге», — сказал Быков корреспонденту «Р-Спорт» по телефону.
Быков возглавлял ЦСКА в 2004—2009 годах.
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