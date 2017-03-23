Быков выразил сожаление в связи с уходом Квартальнова из ПХК ЦСКА

В четверг ЦСКА объявил о расторжении контракта с Квартальновым по обоюдному согласию сторон. ЦСКА в сезоне-2016/17 дошел до второго раунда плей-офф КХЛ, где со счетом 2−4 в серии уступил ярославскому «Локомотиву». Ранее СМИ сообщали, что Быков может сменить Квартальнова на посту главного тренера армейцев.

«Я сожалею, что моему коллеге Дмитрию Квартальнову не дали возможность доработать до конца контракта. Все, что касается меня, — на уровне слухов, и никаких контактов (с ЦСКА) у меня не было. Мне нечего комментировать, кроме как выразить сожаление моему коллеге», — сказал Быков корреспонденту «Р-Спорт» по телефону.

Быков возглавлял ЦСКА в 2004—2009 годах.