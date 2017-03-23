Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29184960/
23 марта 2017, 23:42 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

СКА нужно начинать матч с 0:2

Только в экстремальных условиях армейцы Санкт-Петербурга показывают самоотверженный и зрелищный хоккей.

Только в экстремальных условиях армейцы <nobr>Санкт-Петербурга</nobr> показывают самоотверженный и зрелищный хоккей. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В нынешнем плей-офф таких «боевиков» СКА еще не выдавал. До этого четверга. Хозяева не просто повели в серии, а сделали это с изощренностью серийного киллера. Спаслись в основное время, потеряли в овертайме из-за проблем с амуницией Коскинена, успели выдохнуть и воздать хвалу всем Богам за попадание шайбы в штангу, а затем Гусев нанес «Локомотиву» удар в самое сердце.

СКА можно критиковать за все что угодно. Богатых в стране у нас недолюбливают, поэтому всегда готовы докопаться до любой мелочи. В чем не упрекнешь нынешнюю версию команды из Санкт-Петербурга, так это в зрелищности. Почти во всех самых ярких матчах сезона в качестве одного из действующих лиц оказывался команда Олега Знарка. Домашняя игра с «Ак Барсом» и гостевая встреча «Магниткой» — отличные примеры.

После таких поражений, как сегодня, подняться с колен очень тяжело. Одно дело — разгром, когда ничего не получалось. Другое — драматичное поражение в овертайме с упущенной победой в основное время. А ведь «Локомотив» оказался неожиданно хорош. Его игроки терпеливо оборонялись полматча, держали себя в руках, несмотря на странную политику судей (15 малых штрафов за первый и второй периоды на двоих в кубковом матче — это явный перебор, чтобы не заявляли высокие судейские начальники), и ждали своего шанса в атаке с выдержкой опытнейшего охотника. Казавшаяся поначалу излишней осторожность, переходившая порой в удивительную для плей-офф пассивность, с точки зрения стратегии оказалась полностью оправданной. Хоккеисты СКА в обороне вместе с вновь напортачившим вратарем Коскиненом были небезгрешны, так что дело за голами «Локомотива» оказалось только вопросом времени.

Старт игры вышел для СКА идеальным: быстрая шайба Коскиранты, постоянное давление на соперника, много шансов поиграть в большинстве. Лучше сценария не придумаешь. Особенно на фоне того, что до сих пор находятся на больничном основной вратарь ярославцев Мурыгин и лучший бомбардир Козун. Дальше у хозяев все пошло наперекосяк. Причина необъяснимых провалов в первую очередь заключается в самих хоккеистах и тренерах СКА.

Спорить с тем, что санкт-петербуржцы обладают колоссальным потенциалом, может только безумец. Однако еще ни разу в текущем плей-офф команда Знарка и близко не подобралась к своему максимуму. Отдельные всплески не меняют общего положения дел. О доминировании можно было говорить только в стартовой серии. «Витязь», растратившийся массу сил и эмоций в борьбе за восьмерку, к кубковым матчам подошел выхолощенным, а в противостоянии с «Динамо» ни в одном из матчей у санкт-петербуржцев не было преимущества с первой и до последней минуты. И это при сумасшедшем наборе звезд, делающим почти незаметной потерю Дацюка и Войнова!

Есть известная история советских времен, связанная с разведением особо ценных пород пушных животных в условиях неволи. Зверькам обеспечили царские условия. Только вот от этого мех стал только портиться. Стоило зоотехникам вернуть песцов и соболей в естественную среду обитания, как все у животных с меховым покровом пришло в норму. Складывается впечатление, что СКА засиделся в тепличных условиях. Лучшие тренеры, лучшие игроки, и, как следствие, легкая жизнь в регулярном чемпионате до добра в решающих матчах не доводят. С такой же проблемой санкт-петербуржцы регулярно сталкиваются в Кубке Гагарина все последние годы.

Без опыта нахождения в кризисных ситуациях навыка выбираться из них быть не может по умолчанию. Только когда «Локомотив» увеличил преимущество в счете до двух шайб, СКА оказался в условиях, сравнимых с морозами крайнего севера. Экстремальная ситуация заставила фаворита работать по максимуму. Может, в следующий раз ему проще будет сразу начать матч со счета 0:2?

Михаил ЗИСЛИС.

23.03.2017 19:30 Зрители 12381 Плей-офф: Финалы конференций Ледовый дворец
СКА 5:4 ОТ Локомотив
(1:0, 0:2, 3:2)
Главные тренеры
Олег Знарок Алексей Кудашов
Вратари
Микко Коскинен 58:21 (М. Коскинен 58:40-58:45, М. Коскинен 59:50-71:09, И. Шестеркин 71:09) Александр Судницин
1-й период
02:06 Артем Зуб
Эмиль Галимов 02:06
Александр Кадейкин 05:43
06:54 Ярно Коскиранта (С. Широков, Ант. Белов)
Павел Красковский 10:52
16:14 Николай Прохоркин
Илья Любушкин 18:35
2-й период
Егор Аверин 20:39
Якуб Накладал 25:06
25:51 Евгений Кетов
25:51 Сергей Широков
25:51 Сергей Широков
Михаил Пашнин 25:51
Рушан Рафиков 25:51
29:03 Динар Хафизуллин
Александр Полунин 29:03
Дмитрий Лугин (Р. Рафиков, Е. Аверин) 34:09
Егор Аверин (П. Коледов, И. Любушкин) 36:22
3-й период
45:31 Патрик Херсли (В. Шипачев, Е. Дадонов)
Максим Тальбо (П. Контиола) 46:34
Денис Мосалев (Э. Галимов, Д. Апальков) 47:21
48:08 Илья Ковальчук
Стаффан Кронвалль 48:08
Александр Полунин 50:35
Даниил Апальков 54:07
55:03 Никита Гусев (П. Херсли, В. Шипачев)
56:02 Сергей Широков
59:50 Ярно Коскиранта (П. Херсли, Ант. Белов)
Овертайм
Эмиль Галимов 65:08
72:51 Патрик Херсли (В. Шипачев, Н. Гусев)
Статистика
16 Штрафное время 26
8 Игра в большинстве 3
2 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
Главный судья Денис Наумов (Тольятти, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Локомотив
Новости Матчи Состав Статистика
СКА
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
23 марта

Бунт в "Рубине". Главный скандал весны

Печальные новости пришли из Испании

Бышовец стал заместителем Черчесова