СКА нужно начинать матч с 0:2

В нынешнем плей-офф таких «боевиков» СКА еще не выдавал. До этого четверга. Хозяева не просто повели в серии, а сделали это с изощренностью серийного киллера. Спаслись в основное время, потеряли в овертайме из-за проблем с амуницией Коскинена, успели выдохнуть и воздать хвалу всем Богам за попадание шайбы в штангу, а затем Гусев нанес «Локомотиву» удар в самое сердце.

СКА можно критиковать за все что угодно. Богатых в стране у нас недолюбливают, поэтому всегда готовы докопаться до любой мелочи. В чем не упрекнешь нынешнюю версию команды из Санкт-Петербурга, так это в зрелищности. Почти во всех самых ярких матчах сезона в качестве одного из действующих лиц оказывался команда Олега Знарка. Домашняя игра с «Ак Барсом» и гостевая встреча «Магниткой» — отличные примеры.

После таких поражений, как сегодня, подняться с колен очень тяжело. Одно дело — разгром, когда ничего не получалось. Другое — драматичное поражение в овертайме с упущенной победой в основное время. А ведь «Локомотив» оказался неожиданно хорош. Его игроки терпеливо оборонялись полматча, держали себя в руках, несмотря на странную политику судей (15 малых штрафов за первый и второй периоды на двоих в кубковом матче — это явный перебор, чтобы не заявляли высокие судейские начальники), и ждали своего шанса в атаке с выдержкой опытнейшего охотника. Казавшаяся поначалу излишней осторожность, переходившая порой в удивительную для плей-офф пассивность, с точки зрения стратегии оказалась полностью оправданной. Хоккеисты СКА в обороне вместе с вновь напортачившим вратарем Коскиненом были небезгрешны, так что дело за голами «Локомотива» оказалось только вопросом времени.

Старт игры вышел для СКА идеальным: быстрая шайба Коскиранты, постоянное давление на соперника, много шансов поиграть в большинстве. Лучше сценария не придумаешь. Особенно на фоне того, что до сих пор находятся на больничном основной вратарь ярославцев Мурыгин и лучший бомбардир Козун. Дальше у хозяев все пошло наперекосяк. Причина необъяснимых провалов в первую очередь заключается в самих хоккеистах и тренерах СКА.

Спорить с тем, что санкт-петербуржцы обладают колоссальным потенциалом, может только безумец. Однако еще ни разу в текущем плей-офф команда Знарка и близко не подобралась к своему максимуму. Отдельные всплески не меняют общего положения дел. О доминировании можно было говорить только в стартовой серии. «Витязь», растратившийся массу сил и эмоций в борьбе за восьмерку, к кубковым матчам подошел выхолощенным, а в противостоянии с «Динамо» ни в одном из матчей у санкт-петербуржцев не было преимущества с первой и до последней минуты. И это при сумасшедшем наборе звезд, делающим почти незаметной потерю Дацюка и Войнова!

Есть известная история советских времен, связанная с разведением особо ценных пород пушных животных в условиях неволи. Зверькам обеспечили царские условия. Только вот от этого мех стал только портиться. Стоило зоотехникам вернуть песцов и соболей в естественную среду обитания, как все у животных с меховым покровом пришло в норму. Складывается впечатление, что СКА засиделся в тепличных условиях. Лучшие тренеры, лучшие игроки, и, как следствие, легкая жизнь в регулярном чемпионате до добра в решающих матчах не доводят. С такой же проблемой санкт-петербуржцы регулярно сталкиваются в Кубке Гагарина все последние годы.

Без опыта нахождения в кризисных ситуациях навыка выбираться из них быть не может по умолчанию. Только когда «Локомотив» увеличил преимущество в счете до двух шайб, СКА оказался в условиях, сравнимых с морозами крайнего севера. Экстремальная ситуация заставила фаворита работать по максимуму. Может, в следующий раз ему проще будет сразу начать матч со счета 0:2?

Михаил ЗИСЛИС.