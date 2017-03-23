СКА нужно начинать матч с 0:2
Только в экстремальных условиях армейцы
Санкт-Петербурга показывают самоотверженный и зрелищный хоккей.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В нынешнем
СКА можно критиковать за все что угодно. Богатых в стране у нас недолюбливают, поэтому всегда готовы докопаться до любой мелочи. В чем не упрекнешь нынешнюю версию команды из
После таких поражений, как сегодня, подняться с колен очень тяжело. Одно дело — разгром, когда ничего не получалось. Другое — драматичное поражение в овертайме с упущенной победой в основное время. А ведь «Локомотив» оказался неожиданно хорош. Его игроки терпеливо оборонялись полматча, держали себя в руках, несмотря на странную политику судей (15 малых штрафов за первый и второй периоды на двоих в кубковом матче — это явный перебор, чтобы не заявляли высокие судейские начальники), и ждали своего шанса в атаке с выдержкой опытнейшего охотника. Казавшаяся поначалу излишней осторожность, переходившая порой в удивительную для
Старт игры вышел для СКА идеальным: быстрая шайба Коскиранты, постоянное давление на соперника, много шансов поиграть в большинстве. Лучше сценария не придумаешь. Особенно на фоне того, что до сих пор находятся на больничном основной вратарь ярославцев Мурыгин и лучший бомбардир Козун. Дальше у хозяев все пошло наперекосяк. Причина необъяснимых провалов в первую очередь заключается в самих хоккеистах и тренерах СКА.
Спорить с тем, что
Есть известная история советских времен, связанная с разведением особо ценных пород пушных животных в условиях неволи. Зверькам обеспечили царские условия. Только вот от этого мех стал только портиться. Стоило зоотехникам вернуть песцов и соболей в естественную среду обитания, как все у животных с меховым покровом пришло в норму. Складывается впечатление, что СКА засиделся в тепличных условиях. Лучшие тренеры, лучшие игроки, и, как следствие, легкая жизнь в регулярном чемпионате до добра в решающих матчах не доводят. С такой же проблемой
Без опыта нахождения в кризисных ситуациях навыка выбираться из них быть не может по умолчанию. Только когда «Локомотив» увеличил преимущество в счете до двух шайб, СКА оказался в условиях, сравнимых с морозами крайнего севера. Экстремальная ситуация заставила фаворита работать по максимуму. Может, в следующий раз ему проще будет сразу начать матч со счета 0:2?
Михаил ЗИСЛИС.
|23.03.2017 19:30
|Зрители 12381
|Плей-офф: Финалы конференций
|Ледовый дворец
|Олег Знарок
|Алексей Кудашов
|Микко Коскинен 58:21 (М. Коскинен 58:40-58:45, М. Коскинен 59:50-71:09, И. Шестеркин 71:09)
|Александр Судницин
|1-й период
|02:06
|Артем Зуб
|Эмиль Галимов
|02:06
|Александр Кадейкин
|05:43
|06:54
|Ярно Коскиранта (С. Широков, Ант. Белов)
|Павел Красковский
|10:52
|16:14
|Николай Прохоркин
|Илья Любушкин
|18:35
|2-й период
|Егор Аверин
|20:39
|Якуб Накладал
|25:06
|25:51
|Евгений Кетов
|25:51
|Сергей Широков
|25:51
|Сергей Широков
|Михаил Пашнин
|25:51
|Рушан Рафиков
|25:51
|29:03
|Динар Хафизуллин
|Александр Полунин
|29:03
|Дмитрий Лугин (Р. Рафиков, Е. Аверин)
|34:09
|Егор Аверин (П. Коледов, И. Любушкин)
|36:22
|3-й период
|45:31
|Патрик Херсли (В. Шипачев, Е. Дадонов)
|Максим Тальбо (П. Контиола)
|46:34
|Денис Мосалев (Э. Галимов, Д. Апальков)
|47:21
|48:08
|Илья Ковальчук
|Стаффан Кронвалль
|48:08
|Александр Полунин
|50:35
|Даниил Апальков
|54:07
|55:03
|Никита Гусев (П. Херсли, В. Шипачев)
|56:02
|Сергей Широков
|59:50
|Ярно Коскиранта (П. Херсли, Ант. Белов)
|Овертайм
|Эмиль Галимов
|65:08
|72:51
|Патрик Херсли (В. Шипачев, Н. Гусев)
|16
|Штрафное время
|26
|8
|Игра в большинстве
|3
|2
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
|Главный судья
|Денис Наумов (Тольятти, Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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