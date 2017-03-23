Невский вестерн. Самый огненный матч плей-офф
В невероятном по интриге и накалу матче СКА переиграл «Локомотив» и повел в финале Запада.
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К — ЭТО КОЛЯН
У Николая Прохоркина день начался с… «Клотена».
Правда, на игру Прохоркин
ГИМАЕВ В ЭФИРЕ
Перед началом игры в
Этим «незнакомцем» оказался Сергей Сергеевич Гимаев. И это, наверное, самое лучшее решение в истории современного российского спортивного телевидения.
ЩЕДРОСТЬ СКА
До финала «Запада» соперники доехали с серьезными потерями в ударных звеньях. СКА так и не сумел восстановить Дацюка, и его место в компании с Ковальчуком и Кетовым снова занял Коскиранта. «Локомотиву» в «наследство» от Панина досталась травма Козуна. Место канадца занял бывший армеец Кадейкин, но заменить бомбардира на сто процентов не сумел. Игра ярославцев в большинстве явно поблекла, а первое же удаление у «Локомотива» случилось именно после фола Кадейкина. И СКА этим нарушением воспользовался на сто процентов. Белов «зарядил» от синей линии, а Коскиранта подправил шайбу в ворота. Комбинация нехитрая, но в этом
До перерыва СКА успел еще дважды поиграть в большинстве и растранжирил массу стопроцентных моментов. Один Шипачев мог спокойно сделать дубль, однако вместо этого едва не привез гол в свои ворота. В формате «четыре на четыре» центрфорвард пытался убежать в контратаку, но потерял шайбу, и уже Коскинену пришлось выручать хозяев.
ВРЕМЯ ЧЕТВЕРТОГО ЗВЕНА
Возвращение «Локомотива» началось с драки. Кетов и Широков с одной стороны, и Рафиков с Пашниным с другой устроили эпичную потасовку перед воротами гостей. Трое отправились охлаждаться на скамейку штрафников, а получивший травму Кетов ушел в раздевалку.
После этого эпизода ярославцы поймали просто убийственную игру на контратаках. Сначала Аверин одним касанием клюшки отправил Лугина один на один с Коскиненом, и счет сравнялся. По «Ледовому» объявили, что гол забил именно Аверин — оказалось, не ошиблись, а предвидели. Минуту спустя он заставил финского голкипера СКА капитулировать во второй раз.
КОВБОИ В «ЛЕДОВОМ»
Если первые два периода в целом соответствовали шаблонным представлениям о
Последний пример оказался самым уместным — за пять минут до конца Гусев отыграл одну шайбу, а когда до сирены оставалось 10 секунд сюжет основного времени, закольцевал своим голом Коскиранта. 4:4!
В середине первого овертайма СКА пришлось заменить вратаря. У Коскинена развязался
Россиянин мог пропустить гол после первого же броска в створ, но его выручила штанга, а потом СКА с Шестеркиным в воротах забил победный гол. Гусев бросил в дальнюю девятку, шайба задела Херсли, и он еще раз огорчил бывших одноклубников. СКА снова тяжело начал серию, но добился важной победы.
Сергей ЯРЕМЕНКО
из
|23.03.2017 19:30
|Зрители 12381
|Плей-офф: Финалы конференций
|Ледовый дворец
|Олег Знарок
|Алексей Кудашов
|Микко Коскинен 58:21 (М. Коскинен 58:40-58:45, М. Коскинен 59:50-71:09, И. Шестеркин 71:09)
|Александр Судницин
|1-й период
|02:06
|Артем Зуб
|Эмиль Галимов
|02:06
|Александр Кадейкин
|05:43
|06:54
|Ярно Коскиранта (С. Широков, Ант. Белов)
|Павел Красковский
|10:52
|16:14
|Николай Прохоркин
|Илья Любушкин
|18:35
|2-й период
|Егор Аверин
|20:39
|Якуб Накладал
|25:06
|25:51
|Евгений Кетов
|25:51
|Сергей Широков
|25:51
|Сергей Широков
|Михаил Пашнин
|25:51
|Рушан Рафиков
|25:51
|29:03
|Динар Хафизуллин
|Александр Полунин
|29:03
|Дмитрий Лугин (Р. Рафиков, Е. Аверин)
|34:09
|Егор Аверин (П. Коледов, И. Любушкин)
|36:22
|3-й период
|45:31
|Патрик Херсли (В. Шипачев, Е. Дадонов)
|Максим Тальбо (П. Контиола)
|46:34
|Денис Мосалев (Э. Галимов, Д. Апальков)
|47:21
|48:08
|Илья Ковальчук
|Стаффан Кронвалль
|48:08
|Александр Полунин
|50:35
|Даниил Апальков
|54:07
|55:03
|Никита Гусев (П. Херсли, В. Шипачев)
|56:02
|Сергей Широков
|59:50
|Ярно Коскиранта (П. Херсли, Ант. Белов)
|Овертайм
|Эмиль Галимов
|65:08
|72:51
|Патрик Херсли (В. Шипачев, Н. Гусев)
|16
|Штрафное время
|26
|8
|Игра в большинстве
|3
|2
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
|Главный судья
|Денис Наумов (Тольятти, Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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