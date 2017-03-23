Невский вестерн. Самый огненный матч плей-офф

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К — ЭТО КОЛЯН

У Николая Прохоркина день начался с… «Клотена». Фирма-производитель хоккейной амуниции прислала нападающему краги, на которых почему-то была изображена эмблема швейцарского клуба. Прохоркин выложил фото с ироничным комментарием в инстаграме. Представители фирмы изящно выкрутились из неловкой ситуации, прокомментировав снимок в том ключе, что «К» — это вовсе не эмблема «Клотена», а вариант личного логотипа для нападающего: «К — это Колян».

Правда, на игру Прохоркин все-таки вышел без «именной» эмблемы. То ли взял старые краги, то ли просто заклеил лого скотчем.

ГИМАЕВ В ЭФИРЕ

Перед началом игры в пресс-центре работал гример. Ничего необычного — отдельной комнаты для телевизионщиков в «Ледовом» нет. Когда матч транслируется в эфире федерального телевидения, ведущих часто гримируют в том же помещении, где проходят пресс-конференции. В этот раз у девушки с кисточкой был незнакомый подопечный. «Новый ведущий», — подумали мы и отправились в ложу прессы.

Этим «незнакомцем» оказался Сергей Сергеевич Гимаев. И это, наверное, самое лучшее решение в истории современного российского спортивного телевидения.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0?src=hash">#КубокГагарина</a> Сергей Гимаев-младший стал экспертом на матче СКА - "Локомотив"<a href="https://t.co/EEexP4rGyY">https://t.co/EEexP4rGyY</a> <a href="https://t.co/NgG2eVKetd">pic.twitter.com/NgG2eVKetd</a></p>— СЭ Хоккей (@hockey_se) <a href="https://twitter.com/hockey_se/status/844973649149005824">23 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ЩЕДРОСТЬ СКА

До финала «Запада» соперники доехали с серьезными потерями в ударных звеньях. СКА так и не сумел восстановить Дацюка, и его место в компании с Ковальчуком и Кетовым снова занял Коскиранта. «Локомотиву» в «наследство» от Панина досталась травма Козуна. Место канадца занял бывший армеец Кадейкин, но заменить бомбардира на сто процентов не сумел. Игра ярославцев в большинстве явно поблекла, а первое же удаление у «Локомотива» случилось именно после фола Кадейкина. И СКА этим нарушением воспользовался на сто процентов. Белов «зарядил» от синей линии, а Коскиранта подправил шайбу в ворота. Комбинация нехитрая, но в этом плей-офф она срабатывает почти безотказно.

До перерыва СКА успел еще дважды поиграть в большинстве и растранжирил массу стопроцентных моментов. Один Шипачев мог спокойно сделать дубль, однако вместо этого едва не привез гол в свои ворота. В формате «четыре на четыре» центрфорвард пытался убежать в контратаку, но потерял шайбу, и уже Коскинену пришлось выручать хозяев.

ВРЕМЯ ЧЕТВЕРТОГО ЗВЕНА

Возвращение «Локомотива» началось с драки. Кетов и Широков с одной стороны, и Рафиков с Пашниным с другой устроили эпичную потасовку перед воротами гостей. Трое отправились охлаждаться на скамейку штрафников, а получивший травму Кетов ушел в раздевалку.

После этого эпизода ярославцы поймали просто убийственную игру на контратаках. Сначала Аверин одним касанием клюшки отправил Лугина один на один с Коскиненом, и счет сравнялся. По «Ледовому» объявили, что гол забил именно Аверин — оказалось, не ошиблись, а предвидели. Минуту спустя он заставил финского голкипера СКА капитулировать во второй раз.

КОВБОИ В «ЛЕДОВОМ»

Если первые два периода в целом соответствовали шаблонным представлениям о плей-офф — вязкая, скупая на голы игра, с ожиданием ошибок соперника, то в третьем периоде команды устроили безбашенную перестрелку в лучших традициях вестернов. Первым «ковбоем» оказался Херсли, забивший своему бывшему клубу шикарным дальним бросоком. «Локо» ответил очередным дуплетом от Тальбо и Мосалева. Ледовый загрустил и принялся вспоминать, как тот самый Мосалев солил СКА в предыдущие годы. Пока петербургские пессимисты рассуждали об особой карме этого нападающего, оптимисты выискивали примеры волевых возвращений — от финала футбольной Лиги чемпионов-1999 в исполнении «МЮ», до чудесной победы петербуржцев в армейском противостоянии весны-2015.

Последний пример оказался самым уместным — за пять минут до конца Гусев отыграл одну шайбу, а когда до сирены оставалось 10 секунд сюжет основного времени, закольцевал своим голом Коскиранта. 4:4!

В середине первого овертайма СКА пришлось заменить вратаря. У Коскинена развязался какой-то ремешок на амуниции, и финну пришлось экстренно меняться на Шестеркина. Рокировка оказалась счастливой.

Россиянин мог пропустить гол после первого же броска в створ, но его выручила штанга, а потом СКА с Шестеркиным в воротах забил победный гол. Гусев бросил в дальнюю девятку, шайба задела Херсли, и он еще раз огорчил бывших одноклубников. СКА снова тяжело начал серию, но добился важной победы.