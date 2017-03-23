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23 марта 2017, 23:37 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

Невский вестерн. Самый огненный матч плей-офф

В невероятном по интриге и накалу матче СКА переиграл «Локомотив» и повел в финале Запада.

В невероятном по интриге и накалу матче <span class=error>СКА</span> переиграл Локомотив и повел в финале Запада. Увеличить
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К — ЭТО КОЛЯН

У Николая Прохоркина день начался с… «Клотена». Фирма-производитель хоккейной амуниции прислала нападающему краги, на которых почему-то была изображена эмблема швейцарского клуба. Прохоркин выложил фото с ироничным комментарием в инстаграме. Представители фирмы изящно выкрутились из неловкой ситуации, прокомментировав снимок в том ключе, что «К» — это вовсе не эмблема «Клотена», а вариант личного логотипа для нападающего: «К — это Колян».

Правда, на игру Прохоркин все-таки вышел без «именной» эмблемы. То ли взял старые краги, то ли просто заклеил лого скотчем.

ГИМАЕВ В ЭФИРЕ

Перед началом игры в пресс-центре работал гример. Ничего необычного — отдельной комнаты для телевизионщиков в «Ледовом» нет. Когда матч транслируется в эфире федерального телевидения, ведущих часто гримируют в том же помещении, где проходят пресс-конференции. В этот раз у девушки с кисточкой был незнакомый подопечный. «Новый ведущий», — подумали мы и отправились в ложу прессы.

Этим «незнакомцем» оказался Сергей Сергеевич Гимаев. И это, наверное, самое лучшее решение в истории современного российского спортивного телевидения.

ЩЕДРОСТЬ СКА

До финала «Запада» соперники доехали с серьезными потерями в ударных звеньях. СКА так и не сумел восстановить Дацюка, и его место в компании с Ковальчуком и Кетовым снова занял Коскиранта. «Локомотиву» в «наследство» от Панина досталась травма Козуна. Место канадца занял бывший армеец Кадейкин, но заменить бомбардира на сто процентов не сумел. Игра ярославцев в большинстве явно поблекла, а первое же удаление у «Локомотива» случилось именно после фола Кадейкина. И СКА этим нарушением воспользовался на сто процентов. Белов «зарядил» от синей линии, а Коскиранта подправил шайбу в ворота. Комбинация нехитрая, но в этом плей-офф она срабатывает почти безотказно.

До перерыва СКА успел еще дважды поиграть в большинстве и растранжирил массу стопроцентных моментов. Один Шипачев мог спокойно сделать дубль, однако вместо этого едва не привез гол в свои ворота. В формате «четыре на четыре» центрфорвард пытался убежать в контратаку, но потерял шайбу, и уже Коскинену пришлось выручать хозяев.

ВРЕМЯ ЧЕТВЕРТОГО ЗВЕНА

Возвращение «Локомотива» началось с драки. Кетов и Широков с одной стороны, и Рафиков с Пашниным с другой устроили эпичную потасовку перед воротами гостей. Трое отправились охлаждаться на скамейку штрафников, а получивший травму Кетов ушел в раздевалку.

После этого эпизода ярославцы поймали просто убийственную игру на контратаках. Сначала Аверин одним касанием клюшки отправил Лугина один на один с Коскиненом, и счет сравнялся. По «Ледовому» объявили, что гол забил именно Аверин — оказалось, не ошиблись, а предвидели. Минуту спустя он заставил финского голкипера СКА капитулировать во второй раз.

КОВБОИ В «ЛЕДОВОМ»

Если первые два периода в целом соответствовали шаблонным представлениям о плей-офф — вязкая, скупая на голы игра, с ожиданием ошибок соперника, то в третьем периоде команды устроили безбашенную перестрелку в лучших традициях вестернов. Первым «ковбоем» оказался Херсли, забивший своему бывшему клубу шикарным дальним бросоком. «Локо» ответил очередным дуплетом от Тальбо и Мосалева. Ледовый загрустил и принялся вспоминать, как тот самый Мосалев солил СКА в предыдущие годы. Пока петербургские пессимисты рассуждали об особой карме этого нападающего, оптимисты выискивали примеры волевых возвращений — от финала футбольной Лиги чемпионов-1999 в исполнении «МЮ», до чудесной победы петербуржцев в армейском противостоянии весны-2015.

Последний пример оказался самым уместным — за пять минут до конца Гусев отыграл одну шайбу, а когда до сирены оставалось 10 секунд сюжет основного времени, закольцевал своим голом Коскиранта. 4:4!

В середине первого овертайма СКА пришлось заменить вратаря. У Коскинена развязался какой-то ремешок на амуниции, и финну пришлось экстренно меняться на Шестеркина. Рокировка оказалась счастливой.

Россиянин мог пропустить гол после первого же броска в створ, но его выручила штанга, а потом СКА с Шестеркиным в воротах забил победный гол. Гусев бросил в дальнюю девятку, шайба задела Херсли, и он еще раз огорчил бывших одноклубников. СКА снова тяжело начал серию, но добился важной победы.

Сергей ЯРЕМЕНКО
из Санкт-Петербурга.

23.03.2017 19:30 Зрители 12381 Плей-офф: Финалы конференций Ледовый дворец
СКА 5:4 ОТ Локомотив
(1:0, 0:2, 3:2)
Главные тренеры
Олег Знарок Алексей Кудашов
Вратари
Микко Коскинен 58:21 (М. Коскинен 58:40-58:45, М. Коскинен 59:50-71:09, И. Шестеркин 71:09) Александр Судницин
1-й период
02:06 Артем Зуб
Эмиль Галимов 02:06
Александр Кадейкин 05:43
06:54 Ярно Коскиранта (С. Широков, Ант. Белов)
Павел Красковский 10:52
16:14 Николай Прохоркин
Илья Любушкин 18:35
2-й период
Егор Аверин 20:39
Якуб Накладал 25:06
25:51 Евгений Кетов
25:51 Сергей Широков
25:51 Сергей Широков
Михаил Пашнин 25:51
Рушан Рафиков 25:51
29:03 Динар Хафизуллин
Александр Полунин 29:03
Дмитрий Лугин (Р. Рафиков, Е. Аверин) 34:09
Егор Аверин (П. Коледов, И. Любушкин) 36:22
3-й период
45:31 Патрик Херсли (В. Шипачев, Е. Дадонов)
Максим Тальбо (П. Контиола) 46:34
Денис Мосалев (Э. Галимов, Д. Апальков) 47:21
48:08 Илья Ковальчук
Стаффан Кронвалль 48:08
Александр Полунин 50:35
Даниил Апальков 54:07
55:03 Никита Гусев (П. Херсли, В. Шипачев)
56:02 Сергей Широков
59:50 Ярно Коскиранта (П. Херсли, Ант. Белов)
Овертайм
Эмиль Галимов 65:08
72:51 Патрик Херсли (В. Шипачев, Н. Гусев)
Статистика
16 Штрафное время 26
8 Игра в большинстве 3
2 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
Главный судья Денис Наумов (Тольятти, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Локомотив
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