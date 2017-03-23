СКА вышел вперед в полуфинальной серии Кубка Гагарина

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Хозяева открыли счет на исходе седьмой минуты при игре в большинстве. Антон Белов бросил от синей линии, и Ярно Коскиранта подставил клюшку. Во втором периоде гости в течение 2 минут 13 секунд забросили две шайбы. Дмитрий Лугин точно бросил с правого края после выхода два в одного, а затем Егор Аверин броском из центра зоны с ходу отправил шайбу в ворота впритирку с правой штангой.

В середине третьей двадцатиминутки команды забили три гола за 1 минуту 50 секунд. Сначала СКА сравнял счет после броска Патрика Херсли от синей линии. Шайба пролетела над плечом голкипера «Локомотива» Александра Судницына. В следующей смене Макс Тальбо вновь вывел ярославцев вперед. Канадский нападающий воспользовался передачей Петри Контиолы и поразил пустой угол ворот Микко Коскинена. Еще через 47 секунд нападающие «Локомотива» Эмиль Галимов и Денис Мосалев вышли вдвоем на одного защитника. Галимов отдал передачу на пустые ворота, и Мосалев не промахнулся.

В начале 56-й минуты СКА реализовал большинство, сократив разрыв до минимума. Никита Гусев в касание замкнул пас Вадима Шипачева с правого края. На последних минутах главный тренер хозяев Олег Знарок заменил голкипера на шестого полевого игрока. За десять секунд до конца третьего периода Антон Белов отдал передачу на пятачок, и Коскиранта бросил низом, попав между штангой и щитком Судницина.

Победную шайбу СКА забросил на 73-й минуте. Гусев финтом обыграл Галимова на левом краю и нанес кистевой бросок из точки вбрасывания. Шайба попала в спину Херсли и отлетела в ворота.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">.<a href="https://twitter.com/hcSKA">@hcSKA</a> захватывает лидерство в серии благодаря 4 (2+2) очкам Патрика Херсли. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%9B%D0%9E%D0%9A?src=hash">#СКАЛОК</a> <a href="https://t.co/u49B6v0VBT">pic.twitter.com/u49B6v0VBT</a></p>— КХЛ (@khl) <a href="https://twitter.com/khl/status/845001407237378050">23 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В первом раунде Кубка Гагарина СКА четыре раза подряд переиграл дебютанта плей-офф подмосковный «Витязь» — 3:1, 7:2, 6:2, 7:1. В третьем матче капитан петербургского клуба Павел Дацюк забросил шайбу и сделал три результативные передачи, впервые за карьеру набрав четыре очка за игру в КХЛ.

фоторепортаж СКА не оставил шансов «Динамо» в серии плей-офф КХЛ Санкт-петербургский СКА одержал четвертую победу в четвертьфинальной серии плей-офф КХЛ над московским «Динамо» и пробился в полуфинал.

Четвертьфинальную серию СКА начал с домашнего поражения в овертайме от московского «Динамо» (2:3). После этого питерцы одержали четыре победы подряд — 2:1, 4:2, 4:1 и 2:0.

«Локомотив» в первом раунде в пяти матчах переиграл минское «Динамо» (2:1, 7:2, 5:1, 2:4, 4:1). В четвертьфинале ярославский клуб выбил из борьбы одного из главных фаворитов Кубка Гагарина ЦСКА, победив в шести встречах (2:4, 4:3, 1:2, 5:1, 2:1, 3:1).

Победителем регулярного чемпионата КХЛ в нынешнем сезоне в третий раз подряд стал ЦСКА. В турнирной таблице столичные армейцы набрали 137 очков в 60 матчах. Столько же очков у СКА, но за счет большего количества побед в основное время московские армейцы опередили петербургских. В Кубке Гагарина у ЦСКА будет преимущество во всех раундах.