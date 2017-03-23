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23 марта 2017, 23:19 | Хоккей: КХЛ | РБК-Спорт

СКА вышел вперед в полуфинальной серии Кубка Гагарина

Первый матч полуфинальной серии Кубка Гагарина между СКА и «Локомотивом» завершился домашней победой петербургского клуба в овертайме со счетом 5:4. Вторая встреча состоится в субботу, 25 марта. Хозяевами площадки вновь будут хоккеисты СКА.

Петербургский <span class=error>СКА</span> в первом матче полуфинальной серии Кубка <span class=error>Гагарина</span> дома в овертайме переиграл ярославский Локомотив со счетом 5:4. Увеличить
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Хозяева открыли счет на исходе седьмой минуты при игре в большинстве. Антон Белов бросил от синей линии, и Ярно Коскиранта подставил клюшку. Во втором периоде гости в течение 2 минут 13 секунд забросили две шайбы. Дмитрий Лугин точно бросил с правого края после выхода два в одного, а затем Егор Аверин броском из центра зоны с ходу отправил шайбу в ворота впритирку с правой штангой.

В середине третьей двадцатиминутки команды забили три гола за 1 минуту 50 секунд. Сначала СКА сравнял счет после броска Патрика Херсли от синей линии. Шайба пролетела над плечом голкипера «Локомотива» Александра Судницына. В следующей смене Макс Тальбо вновь вывел ярославцев вперед. Канадский нападающий воспользовался передачей Петри Контиолы и поразил пустой угол ворот Микко Коскинена. Еще через 47 секунд нападающие «Локомотива» Эмиль Галимов и Денис Мосалев вышли вдвоем на одного защитника. Галимов отдал передачу на пустые ворота, и Мосалев не промахнулся.

В начале 56-й минуты СКА реализовал большинство, сократив разрыв до минимума. Никита Гусев в касание замкнул пас Вадима Шипачева с правого края. На последних минутах главный тренер хозяев Олег Знарок заменил голкипера на шестого полевого игрока. За десять секунд до конца третьего периода Антон Белов отдал передачу на пятачок, и Коскиранта бросил низом, попав между штангой и щитком Судницина.

Победную шайбу СКА забросил на 73-й минуте. Гусев финтом обыграл Галимова на левом краю и нанес кистевой бросок из точки вбрасывания. Шайба попала в спину Херсли и отлетела в ворота.

В первом раунде Кубка Гагарина СКА четыре раза подряд переиграл дебютанта плей-офф подмосковный «Витязь» — 3:1, 7:2, 6:2, 7:1. В третьем матче капитан петербургского клуба Павел Дацюк забросил шайбу и сделал три результативные передачи, впервые за карьеру набрав четыре очка за игру в КХЛ.

Четвертьфинальную серию СКА начал с домашнего поражения в овертайме от московского «Динамо» (2:3). После этого питерцы одержали четыре победы подряд — 2:1, 4:2, 4:1 и 2:0.

«Локомотив» в первом раунде в пяти матчах переиграл минское «Динамо» (2:1, 7:2, 5:1, 2:4, 4:1). В четвертьфинале ярославский клуб выбил из борьбы одного из главных фаворитов Кубка Гагарина ЦСКА, победив в шести встречах (2:4, 4:3, 1:2, 5:1, 2:1, 3:1).

Победителем регулярного чемпионата КХЛ в нынешнем сезоне в третий раз подряд стал ЦСКА. В турнирной таблице столичные армейцы набрали 137 очков в 60 матчах. Столько же очков у СКА, но за счет большего количества побед в основное время московские армейцы опередили петербургских. В Кубке Гагарина у ЦСКА будет преимущество во всех раундах.

23.03.2017 19:30 Зрители 12381 Плей-офф: Финалы конференций Ледовый дворец
СКА 5:4 ОТ Локомотив
(1:0, 0:2, 3:2)
Главные тренеры
Олег Знарок Алексей Кудашов
Вратари
Микко Коскинен 58:21 (М. Коскинен 58:40-58:45, М. Коскинен 59:50-71:09, И. Шестеркин 71:09) Александр Судницин
1-й период
02:06 Артем Зуб
Эмиль Галимов 02:06
Александр Кадейкин 05:43
06:54 Ярно Коскиранта (С. Широков, Ант. Белов)
Павел Красковский 10:52
16:14 Николай Прохоркин
Илья Любушкин 18:35
2-й период
Егор Аверин 20:39
Якуб Накладал 25:06
25:51 Евгений Кетов
25:51 Сергей Широков
25:51 Сергей Широков
Михаил Пашнин 25:51
Рушан Рафиков 25:51
29:03 Динар Хафизуллин
Александр Полунин 29:03
Дмитрий Лугин (Р. Рафиков, Е. Аверин) 34:09
Егор Аверин (П. Коледов, И. Любушкин) 36:22
3-й период
45:31 Патрик Херсли (В. Шипачев, Е. Дадонов)
Максим Тальбо (П. Контиола) 46:34
Денис Мосалев (Э. Галимов, Д. Апальков) 47:21
48:08 Илья Ковальчук
Стаффан Кронвалль 48:08
Александр Полунин 50:35
Даниил Апальков 54:07
55:03 Никита Гусев (П. Херсли, В. Шипачев)
56:02 Сергей Широков
59:50 Ярно Коскиранта (П. Херсли, Ант. Белов)
Овертайм
Эмиль Галимов 65:08
72:51 Патрик Херсли (В. Шипачев, Н. Гусев)
Статистика
16 Штрафное время 26
8 Игра в большинстве 3
2 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
Главный судья Денис Наумов (Тольятти, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Локомотив
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