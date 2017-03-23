СКА вышел вперед в полуфинальной серии Кубка Гагарина
Первый матч полуфинальной серии Кубка Гагарина между СКА и «Локомотивом» завершился домашней победой петербургского клуба в овертайме со счетом 5:4. Вторая встреча состоится в субботу, 25 марта. Хозяевами площадки вновь будут хоккеисты СКА.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Хозяева открыли счет на исходе седьмой минуты при игре в большинстве. Антон Белов бросил от синей линии, и Ярно Коскиранта подставил клюшку. Во втором периоде гости в течение 2 минут 13 секунд забросили две шайбы. Дмитрий Лугин точно бросил с правого края после выхода два в одного, а затем Егор Аверин броском из центра зоны с ходу отправил шайбу в ворота впритирку с правой штангой.
В середине третьей двадцатиминутки команды забили три гола за 1 минуту 50 секунд. Сначала СКА сравнял счет после броска Патрика Херсли от синей линии. Шайба пролетела над плечом голкипера «Локомотива» Александра Судницына. В следующей смене Макс Тальбо вновь вывел ярославцев вперед. Канадский нападающий воспользовался передачей Петри Контиолы и поразил пустой угол ворот Микко Коскинена. Еще через 47 секунд нападающие «Локомотива» Эмиль Галимов и Денис Мосалев вышли вдвоем на одного защитника. Галимов отдал передачу на пустые ворота, и Мосалев не промахнулся.
В начале 56-й минуты СКА реализовал большинство, сократив разрыв до минимума. Никита Гусев в касание замкнул пас Вадима Шипачева с правого края. На последних минутах главный тренер хозяев Олег Знарок заменил голкипера на шестого полевого игрока. За десять секунд до конца третьего периода Антон Белов отдал передачу на пятачок, и Коскиранта бросил низом, попав между штангой и щитком Судницина.
Победную шайбу СКА забросил на 73-й минуте. Гусев финтом обыграл Галимова на левом краю и нанес кистевой бросок из точки вбрасывания. Шайба попала в спину Херсли и отлетела в ворота.
В первом раунде Кубка Гагарина СКА четыре раза подряд переиграл дебютанта
Четвертьфинальную серию СКА начал с домашнего поражения в овертайме от московского «Динамо» (2:3). После этого питерцы одержали четыре победы подряд — 2:1, 4:2, 4:1 и 2:0.
«Локомотив» в первом раунде в пяти матчах переиграл минское «Динамо» (2:1, 7:2, 5:1, 2:4, 4:1). В четвертьфинале ярославский клуб выбил из борьбы одного из главных фаворитов Кубка Гагарина ЦСКА, победив в шести встречах (2:4, 4:3, 1:2, 5:1, 2:1, 3:1).
Победителем регулярного чемпионата КХЛ в нынешнем сезоне в третий раз подряд стал ЦСКА. В турнирной таблице столичные армейцы набрали 137 очков в 60 матчах. Столько же очков у СКА, но за счет большего количества побед в основное время московские армейцы опередили петербургских. В Кубке Гагарина у ЦСКА будет преимущество во всех раундах.
|23.03.2017 19:30
|Зрители 12381
|Плей-офф: Финалы конференций
|Ледовый дворец
|Олег Знарок
|Алексей Кудашов
|Микко Коскинен 58:21 (М. Коскинен 58:40-58:45, М. Коскинен 59:50-71:09, И. Шестеркин 71:09)
|Александр Судницин
|1-й период
|02:06
|Артем Зуб
|Эмиль Галимов
|02:06
|Александр Кадейкин
|05:43
|06:54
|Ярно Коскиранта (С. Широков, Ант. Белов)
|Павел Красковский
|10:52
|16:14
|Николай Прохоркин
|Илья Любушкин
|18:35
|2-й период
|Егор Аверин
|20:39
|Якуб Накладал
|25:06
|25:51
|Евгений Кетов
|25:51
|Сергей Широков
|25:51
|Сергей Широков
|Михаил Пашнин
|25:51
|Рушан Рафиков
|25:51
|29:03
|Динар Хафизуллин
|Александр Полунин
|29:03
|Дмитрий Лугин (Р. Рафиков, Е. Аверин)
|34:09
|Егор Аверин (П. Коледов, И. Любушкин)
|36:22
|3-й период
|45:31
|Патрик Херсли (В. Шипачев, Е. Дадонов)
|Максим Тальбо (П. Контиола)
|46:34
|Денис Мосалев (Э. Галимов, Д. Апальков)
|47:21
|48:08
|Илья Ковальчук
|Стаффан Кронвалль
|48:08
|Александр Полунин
|50:35
|Даниил Апальков
|54:07
|55:03
|Никита Гусев (П. Херсли, В. Шипачев)
|56:02
|Сергей Широков
|59:50
|Ярно Коскиранта (П. Херсли, Ант. Белов)
|Овертайм
|Эмиль Галимов
|65:08
|72:51
|Патрик Херсли (В. Шипачев, Н. Гусев)
|16
|Штрафное время
|26
|8
|Игра в большинстве
|3
|2
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
|Главный судья
|Денис Наумов (Тольятти, Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter