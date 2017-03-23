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23 марта 2017, 23:30 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

ХК ЦСКА расторг контракт с главным тренером Квартальновым

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Хоккейный клуб ЦСКА объявил о расторжении контракта с главным тренером команды Дмитрием Квартальновым. Об этом сообщает пресс-служба красно-синих.

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«Хоккейный клуб ЦСКА в четверг, 23 марта, по обоюдному согласию расторг контракт с главным тренером Дмитрием Квартальновым», — говорится в сообщении.

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МОСКВА, 23 мар — Р-Спорт, Александр Рогулев. Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков выразил сожаление в связи с уходом Дмитрия Квартальнова из московского ЦСКА, а также заявил, что не контактировал с армейским клубом по поводу возможной работы.
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