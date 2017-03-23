ХК ЦСКА расторг контракт с главным тренером Квартальновым
МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Хоккейный клуб ЦСКА объявил о расторжении контракта с главным тренером команды Дмитрием Квартальновым. Об этом сообщает
пресс-служба красно-синих.
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«Хоккейный клуб ЦСКА в четверг, 23 марта, по обоюдному согласию расторг контракт с главным тренером Дмитрием Квартальновым», — говорится в сообщении.
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