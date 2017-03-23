Составы СКА и «Локомотива» на первый матч серии: Дацюк и Козун не сыграют
Петербургский СКА и ярославский «Локомотив» назвали составы на первый матч финала в Западной конференции, который пройдёт в
Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева. Начало матча — в 19:30 мск. В состав СКА вернулся Виктор Тихонов, пропустивший первый и вторые раунды плей-офф
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СКА:
Коскинен (Шестёркин);
Яковлев — Белов, Ковальчук — Коскиранта — Кетов;
Хафизуллин — Херсли, Гусев — Шипачёв — Дадонов;
Зубарев — Зуб, Широков — Прохоркин — Плотников;
Рыков, Тихонов — Каблуков — Барабанов.
«Локомотив»:
Судницын (Красоткин);
Кронвалл — Накладал, Кадейкин — Контиола — Тальбо;
Любушкин — Гавриков, Коршков — Красковский — Полунин;
Пашнин — Рафиков, Мосалёв — Апальков — Галимов;
Коледов — Картаев, Лугин — Локтионов — Аверин.
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